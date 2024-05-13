Почему дисквалифицировали Нидерланды: версия голландцев и организаторов „Евровидения“ отличается

Перед началом грандфинала EBU объявила о дисквалификации нидерландского певца Йоста Кляйна. Такой случай произошел впервые за 68 лет существования Евровидения. Причины инцидента не сообщались, что породило массу слухов и спекуляций вокруг этой темы, в частности, некоторые сообщали о жестоком избиении женщины, а другие о сексуальном насилии.

„Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы продюсерской группы после инцидента, произошедшего после его выступления в четверг в полуфинале. Пока продолжается судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе“, — говорится в объяснении дисквалификации EBU.

Одними из первых, кто официально отреагировал на скандал, стал нидерландский общественный вещатель AVROTROS, который заявил, что позиция EBU относительно дисквалификации была слишком жестокой.

„Мы приняли к сведению дисквалификацию EBU. AVROTROS считает дисквалификацию непропорциональной и шокирован таким решением. Мы глубоко сожалеем об этом“, — сообщили в AVROTROS.

Общественный вещатель Нидерландов также заявил, что Йост Клейн не касался женщины. „Вопреки четким договоренностям, Йоста снимали на видео, как только он покинул сцену и бежал в зеленую комнату. В этот момент Йост неоднократно показывал, что не хочет, чтобы его снимали. Однако этого не придерживались. Это привело к тому, что Йост угрожающе двигался к камере, однако не прикасался к женщине“, — добавили в AVROTROS.

Однако версия, опубликованная шведскими СМИ, отличается. „Нет сомнений, что, по словам нескольких присутствующих, он вел себя очень агрессивно“, - заявил шведским СМИ анонимный источник, который также сообщил, что в результате инцидента была повреждена камера женщины. „Ей была предложена помощь и поддержка. Насколько я понимаю, она очень потрясена случившимся“, - сказал источник о женщине-операторе.