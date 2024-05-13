Пиявки, порка и девственницы: самые странные способы лечения ЗППП из прошлого

Древний Египет: сандал и коровий рог

Самый интересный вопрос относительно лечения венерических заболеваний в прошлом заключается в том, ассоциировали ли люди древности конкретные болезни с сексом. Не говоря уже о том, что симптомы многих ЗППП схожи с другими болезнями, поэтому порой весьма непросто отличить одну хворь от другой.

Точно сказать невозможно, но некоторые документальные свидетельства все же подтверждают: уже тогда люди были в курсе, что незащищенный (а другого и быть не могло) секс может дорого стоить сластолюбцу. Например, на папирусе Эберса — своего рода медицинской энциклопедии древних египтян — изображены лекари, которые пытаются помочь пациентам справиться с болями в области гениталий.

Если верить трактовке профессора Франхо Грюбера (Franjo Gruber), которую он привел в книге „История венерических болезней от античности до Ренессанса“, эберский папирус демонстрирует использование сандалового масла — им пытались лечить уретральную инфекцию, которая могла быть и венерическим заболеванием.

Но это не единственный метод „решения половых проблем“, известный древним египтянам. Они читали заклинания и изгоняли из тел пациентов злых духов, а также использовали многочисленные притирки и мази с травами, чесноком и даже с небольшим количеством толченого коровьего рога.

Древняя Греция: гири и железо

Историки считают, что древние греки и римляне были в курсе возможных рисков из-за секса. Так что перед тем как пойти к проституткам, они принимали душ, тщательно мыли гениталии и натирали их маслами, чтобы предотвратить заражение. Но были и более экстремальные методы.

Соран Эфесский, древнегреческий врач, работавший в Риме, считал, что причиной венерических болезней является общая слабость организма, который нуждается в оздоровлении и упражнениях. Он рекомендовал заразившимся гонореей носить на себе свинцовые гири, чтобы они помогли телу окрепнуть и справиться с болезнью.