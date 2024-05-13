Пиявки, порка и девственницы: самые странные способы лечения ЗППП из прошлого
Хотя венерические заболевания известны человечеству испокон веков, эффективное лечение от большинства из них появилось сравнительно недавно. Люди снова и снова искали способы защитить себя от последствий ночи страсти, но отказываться от плотских утех не собирались, пишет The Voice.
Древний Египет: сандал и коровий рог
Самый интересный вопрос относительно лечения венерических заболеваний в прошлом заключается в том, ассоциировали ли люди древности конкретные болезни с сексом. Не говоря уже о том, что симптомы многих ЗППП схожи с другими болезнями, поэтому порой весьма непросто отличить одну хворь от другой.
Точно сказать невозможно, но некоторые документальные свидетельства все же подтверждают: уже тогда люди были в курсе, что незащищенный (а другого и быть не могло) секс может дорого стоить сластолюбцу. Например, на папирусе Эберса — своего рода медицинской энциклопедии древних египтян — изображены лекари, которые пытаются помочь пациентам справиться с болями в области гениталий.
Если верить трактовке профессора Франхо Грюбера (Franjo Gruber), которую он привел в книге „История венерических болезней от античности до Ренессанса“, эберский папирус демонстрирует использование сандалового масла — им пытались лечить уретральную инфекцию, которая могла быть и венерическим заболеванием.
Но это не единственный метод „решения половых проблем“, известный древним египтянам. Они читали заклинания и изгоняли из тел пациентов злых духов, а также использовали многочисленные притирки и мази с травами, чесноком и даже с небольшим количеством толченого коровьего рога.
Древняя Греция: гири и железо
Историки считают, что древние греки и римляне были в курсе возможных рисков из-за секса. Так что перед тем как пойти к проституткам, они принимали душ, тщательно мыли гениталии и натирали их маслами, чтобы предотвратить заражение. Но были и более экстремальные методы.
Соран Эфесский, древнегреческий врач, работавший в Риме, считал, что причиной венерических болезней является общая слабость организма, который нуждается в оздоровлении и упражнениях. Он рекомендовал заразившимся гонореей носить на себе свинцовые гири, чтобы они помогли телу окрепнуть и справиться с болезнью.
А вот другое лечение герпеса, который был известен грекам со времен основания самой Греции (даже слово — и то греческое). Но, наверное, никто, кроме греков, не предложил такой варварский и жуткий метод лечения вируса. Выжигать каленым железом. В прямом смысле этого слово.
Ее величество ртуть
Ртуть применяли повсеместно — считалось, что с ее помощью можно вылечить сифилис. Первое средство для лечения сифилиса — соединения ртути и ртутные мази — предложил знаменитый Парацельс. Ртутную мазь втирали в ноги. Лечение при помощи ртути, рекомендованное итальянским врачом Джованни де Виго, применялось в Европе около 400 лет.
Очень долго ею лечили сифилис - все, начиная от простых солдат и до верхушки общества. Наряду со ртутью, в XVI веке европейцы стали использовать так называемое lignum vitae, гаваяковое дерево, которое привозили в Европу с Ямайки. Несмотря на крепкую веру людей в его чудодейственные свойства, никаких подтверждений того, что это на самом деле работало, нет.
XIII век, Италия: пиявки и уретральное орошение
Рожериус Салернский (не путать с Рожером Салернским, итальянским дворянином) заслужил свое место в истории медицины. В XIII веке он написал одно из подробнейших по тем временам руководств по хирургии. Стандарты, описанные там, кажутся нашим современникам пугающими — в первую очередь из-за отсутствия обезболивания. Но по тем временам его решения были, можно сказать, инновационными.
В качестве лечения ЗППП он предлагал либо позволить пиявкам высосать всю „грязную кровь“ из тела, либо то, что профессор Грюбер деликатно назвал „уретральное орошение“ — да-да, с трубочкой, которую погружают в то самое место.
Средневековая Европа: свинец и девственницы
Одним из верных средств от ЗППП в европейском Средневековье был свинец. Да не просто свинец, а ванны с парами свинца и так называемая „потная одежда“ — лоскутки ткани, которые окунали в жидкость, содержащую свинец.
А вот ближе к Ренессансу люди стали верить в целительную силу девственности. Считалось, что для того, чтобы избавиться от ЗППП, необходимо заняться сексом с девственницей, чья чистота поможет пациенту вылечиться. Разумеется, это варварское убеждение привело к насилию над детьми. В XVI веке в Италии возникли сплетни, будто бы, чтобы излечить себя, необходимо переспать с чернокожей женщиной.
XVIII век, Франция: порка и исповедь
Во Франции в конце XVII — начале XVIII веков была уже отработанная система излечения от сифилиса. Она состояла из трех этапов. Первым делом недужного пороли — публично, на городской площади. После этого его направляли в госпиталь, и, если болезнь была не слишком запущена, врачи брались за дело. Они делали ему кровопускание, затем промывание желудка, а потом — двухчасовые ванны в течение двух недель. И снова промывание желудка.
Третий этап состоял в ртутных притираниях. После этого пациента объявляли здоровым и выдворяли из госпиталя.
Англия, XIX век: тюрьма для женщин
Венерические заболевания стали огромной проблемой для Англии XIX века — сильнее всего они били по армии и флоту. Ведь, вернувшись на родину, солдаты и моряки первым делом отправлялись за продажной любовью. В 1860-х годах правительство законодательно криминализировало работу проституток. Если полицейские подозревали, что перед ними проститутка, они могли заставить ее раздеться и осмотреть на предмет следов ЗППП.
Если служители закона находили признаки болезни, женщина отправлялась в специальные заведения для лечения. Если же она отказывалась, ее помещали в тюрьму — сроком до года, без возможности выйти или заработать на жизнь.
Мы не осознаем, какие мы везунчики — мы можем не только вылечить венерические заболевания, но и легко предотвратить их.