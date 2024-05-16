Премии заслуженного деятеля культуры удостоена Хелле Лаас

Делом жизни Хелле Лаас (родилась в 1941 году) стал театр для детей младшего возраста. Свои постановки, предназначенные для малышей от двух лет, она ласково называет „спектакли для крох“. Лаас считает, что ребенку важно понимать различие между игрой и реальностью, поэтому у малышей всегда есть возможность заглянуть за кулисы после спектакля и познакомиться с куклами. Для ее постановок характерно использование повторяющихся элементов, немногословный текст с большим количеством действия, а также яркие персонажи и красочная сценография, которую дети легко воспринимают. Помимо работы в театре, Хелле Лаас также является автором нескольких детских книг.

Вице-мэр Каарель Оя отмечает, что создание спектаклей и написание историй для самых маленьких зачастую являются самыми сложными жанрами, и очень приятно, когда кто-то берет на себя такую ответственность и вкладывает в это дело свою душу на протяжении десятилетий. „Волшебство кукольных спектаклей Хелле Лаас покорило не одно поколение детей, и для многих из нас это, вероятно, было первым знакомством с театром. Но, несомненно, наряду с этими спектаклями заслуживает внимания и ряд интересных постановок для взрослых“, – сказал Оя.

Хелле Лаас начала изучать актерское мастерство в 1962 году в студии кукольного театра при Эстонском театральном обществе, где занималась до 1965 года. Хотя Лаас работала в нескольких эстонских театрах, ее родным театром был и остается Молодежный театр Эстонии (ранее театр NUKU) в Таллинне.

Ранее Хелле Лаас была удостоена почетной награды Союза актеров Эстонии (2012), Ордена Белой звезды IV степени (2013), премии за дело всей жизни „С детьми и детям“ (2016) и премии Hea Teater Эстонского общества театральных исследователей и критиков (2017).