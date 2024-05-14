Подарок ко Дню Таллинна: в Центре русской культуры бесплатно покажут детскую оперу „Архитектор и архивариус“

Главные герои детской оперы – Архитектор и Архивариус — ведут жаркий спор о том, каким быть нашему Таллинну.

Как же примирить хранителей старины и любителей новизны? А просто любить наш древний и вечно молодой город! Приходите всей семьёй, поучаствуйте в споре и узнайте, чем дело кончилось.

Все города, как города,

А этот — уникален!

Ему столетья — что года,

Он не стареет никогда,

И этот город — Таллинн!

С днём рождения, любимый город!

АВТОРЫ:

Композитор — Владимир Игнатов

Либретто — Елена Ларина

Режиссёр — Ирина Томингас

Художник — Ксения Харкмаа

Хормейстер — Светлана Заугарова

В спектакле заняты солисты и музыканты Русского филармонического общества в Эстонии и воспитанники детской хоровой студии „Аллегро“ Центра русской культуры

Продолжительность спектакля 40 минут (без антракта).

Рекомендуемый возраст 7+

Спектакль идёт на русском языке.