Подарок ко Дню Таллинна: в Центре русской культуры бесплатно покажут детскую оперу „Архитектор и архивариус“
Центр русской культуры дарит жителям столицы подарок ко Дню города – премьеру детской оперы „Архитектор и Архивариус“, которая состоится в День Таллинна — 15 мая, в 18:00 — в Большом зале Центра русской культуры! Вход свободный.
Главные герои детской оперы – Архитектор и Архивариус — ведут жаркий спор о том, каким быть нашему Таллинну.
Как же примирить хранителей старины и любителей новизны? А просто любить наш древний и вечно молодой город! Приходите всей семьёй, поучаствуйте в споре и узнайте, чем дело кончилось.
Все города, как города,
А этот — уникален!
Ему столетья — что года,
Он не стареет никогда,
И этот город — Таллинн!
С днём рождения, любимый город!
АВТОРЫ:
Композитор — Владимир Игнатов
Либретто — Елена Ларина
Режиссёр — Ирина Томингас
Художник — Ксения Харкмаа
Хормейстер — Светлана Заугарова
В спектакле заняты солисты и музыканты Русского филармонического общества в Эстонии и воспитанники детской хоровой студии „Аллегро“ Центра русской культуры
Продолжительность спектакля 40 минут (без антракта).
Рекомендуемый возраст 7+
Спектакль идёт на русском языке.