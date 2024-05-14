Плагиат? Песню эстонского рэпера удалили из стриминговых сервисов из-за ложной жалобы российского продюсера

Рэпер Säm поделился с подписчиками, что его песня „linn on sinu“ („город твой“), которая была создана в прошлом году вместе с Марией Калласту, после долгого и сложного процесса теперь вновь доступна на стриминговых сервисах. Проблем началась с того, что гражданин Российской Федерации и музыкальный продюсер Boyblems предъявил стриминговым сервисам жалобу, утверждая, что „linn on sinu“ - его песня.