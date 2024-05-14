14.05.2024, 11:00
Плагиат? Песню эстонского рэпера удалили из стриминговых сервисов из-за ложной жалобы российского продюсера
ФОТО: | Delfi Meedia
В прошлом году с эстонскими рэпером по имени Säm произошел странный инцидент, который был разрешен лишь недавно: его песня была удалена из стриминговых сервисов, так как музыкальный продюсер из России предъявил жалобу, утверждая, что это его творчество.
Рэпер Säm поделился с подписчиками, что его песня „linn on sinu“ („город твой“), которая была создана в прошлом году вместе с Марией Калласту, после долгого и сложного процесса теперь вновь доступна на стриминговых сервисах. Проблем началась с того, что гражданин Российской Федерации и музыкальный продюсер Boyblems предъявил стриминговым сервисам жалобу, утверждая, что „linn on sinu“ - его песня.