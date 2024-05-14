Андрея Макаревича во второй раз оштрафовали в России по закону об "иноагентах“

Макаревича оштрафовали на 30 тысяч рублей (около 300 евро - прим.ред). По данным ТАСС, поводом для составления протокола послужили несколько постов музыканта во „ВКонтакте“, в которых не было маркировки „иноагента“.

При этом адвокат музыканта Александр Альдаев в суде настаивал, что страница во „ВКонтакте“, из-за которой на музыканта составили протокол, ему не принадлежит. Представитель Роскомнадзора в ответ заявил, что „данная страница, вероятнее всего, принадлежит Макаревичу“, поскольку она была верифицирована „надлежащим образом“, а также содержит ссылки на другие аккаунты музыканта в соцсетях. Помимо этого, представитель ведомства отметил, что некоторые посты на этой странице размещались с соответствующей маркировкой.

Это уже второй штраф для Макаревича по этой статье. Летом 2023 года его оштрафовали на 35 тысяч рублей (около 350 евро - прим.ред) из-за постов в телеграм-канале. Музыкант пытался оспорить штраф, однако в апреле решение Симоновского районного суда утвердил Мосгорсуд.

После двух административных штрафов, вступивших в силу в течение года, может быть возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности „иноагента“.

Минюст объявил Андрея Макаревича „иностранным агентом“ в сентябре 2022 года. После этого музыкант, а также комик Михаил Шац и политолог Валерий Соловей, подали в суд на ведомство. Из судебных материалов стало известно, что Макаревича включили в реестр „иноагентов“ по обращению Главного управления по противодействию экстремизму МВД (центр „Э“). В ведомстве, среди прочего, утверждали, что музыкант „систематически распространял негативные мнения“ о решениях руководства РФ, обвинял их в совершении военных преступлений, а также „отождествлял Российскую Федерацию и нацистскую Германию“. Суд тогда встал на сторону Минюста, решив, что Макаревич „намеренно воздействовал на аудиторию с целью пропаганды девиантной модели поведения, не соответствующей государственной политике РФ“.