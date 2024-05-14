Небывалая удача! Макс Корж даст в Таллинне стадионный концерт – билеты раскупают молниеносно

Концерты Макса – это редкое явление. В прошлом году Макс дал всего 1 концерт. Это событие станет незабываемой встречей артиста со своими поклонниками, как с местными жителями, так и с гостями со всего мира.

Этим летом артист уже анонсировал концерт в Праге, который был распродан за рекордные 3 дня, количество посетителей которого составит около 30 тысяч человек. В прошлом году, 29 июля, на стадионе „Даугава‎‎“‎ Макс Корж также дал концерт на стадионе с количеством людей в 35 тысяч.

Организаторы тогда сообщили, что ажиотаж вокруг мероприятия возрастает с каждым днём и концерт всегда стоит на первом месте в топе продаж.

Макс Корж, один из самых ярких и популярных артистов в современной музыкальной индустрии. Концерты Макса Коржа - это тысячи людей, дикие слэмы, движ и молодость.

Это возможность окунуться в мир искренних эмоций, мощной энергии, переживаний и незабываемых впечатлений.

На концерте в Таллинне Макс исполнит всеми любимые хиты, а также новые песни.

Билеты будут доступны на официальном сайте концерта с 16 мая www.maxkorzh.eu.