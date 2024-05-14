14.05.2024, 09:49
„Мисс Эстония 2002“ родила первенца в 40 лет: „Ребенок был очень долгожданным“(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Для „Мисс Эстонии 2002“ Яны Тафенау этот День матери был особенным, так как в этот раз она и сама была матерью. В феврале у нее родился сын, пишет Õhtuleht. „Это лучшее и самое важное событие в моей жизни“, - говорит безгранично счастливая мать.
Яна Тафенау удостоилась титула „Мисс Эстония“ в 2002 году, когда золотой век конкурсов красоты уже начал подходить к концу. Тафенау стала дизайнером одежды и ведущей мероприятий. В феврале же список ее амплуа пополнила еще одна роль - главная красавица Эстонии 2002 года впервые стала матерью.
„Ребенок был очень долгожданным – это лучшее и самое важное событие, что когда-либо происходило в моей жизни“, - говорит Яна, родившая первенца в возрасте 40 лет.