„Мисс Эстония 2002“ родила первенца в 40 лет: „Ребенок был очень долгожданным“

Для „Мисс Эстонии 2002“ Яны Тафенау этот День матери был особенным, так как в этот раз она и сама была матерью. В феврале у нее родился сын, пишет Õhtuleht. „Это лучшее и самое важное событие в моей жизни“, - говорит безгранично счастливая мать.