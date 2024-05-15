Звездный дождь: на Дне химика в Кохтла-Ярве выступят Геттер Яани, Танель Падар, Уку Сувисте и Биргит Саррап

В субботу, 25 мая, в городском парке Кохтла-Ярве отметят Дня химика. Хедлайнерами мероприятия станут выступавшие на „Евровидении“ эстонские музыканты - Геттер Яани, Танель Падар, Уку Сувисте и Биргит Саррап.

Выступление хедлайнеров намечено на 20:00, сообщается на сайте VKG.

На мероприятии будут работать детская и спортивная площадки, также откроется зона безопасности, в которой полезными советами поделятся сотрудники Спасательного департамента, полицейские и работники медцентра.

Танель Падар вместе с Дейвом Бентоном выиграл „Евровидение“ в 2001 году.

Геттер Яани в 2011 году заняла 24-е место с песней „Rockefeller Street“, которая в 2019-м обрела вторую жизнь, завирусившись в социальных сетях.

Биргит Саррап, до замужества выступавшая под фамилией Ыйгемеэль, представляла Эстонию на „Евровидении-2013“, заняв 20-е место.

Уку Сувисте выиграл конкурс Eesti Laul в 2020 году и должен был поехать на „Евровидение“, но тогда его отменили из-за коронавируса. На следующий год Сувисте снова был лучшим на Eesti Laul и все же отправился на „Евровидение“, но там ограничился выступлением в полуфинале.