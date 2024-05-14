Шоубиз
14.05.2024, 14:02

Ну и сумма! Одна из самых популярных блогеров Эстонии раскрыла, какую месячную зарплату она себе платит

 (2)
Mallukas ehk Mallu Mariann Treimann
Mallukas ehk Mallu Mariann Treimann
ФОТО: Tiina Annamaa | Delfi Meedia

Популярная эстонская блогерка Маллукас (Маллу Марианн Трейманн) посетила передачу „Kolmekas“ на TV3, где рассказала о своей работе и деятельности в сфере блогинга. Кроме прочего, она раскрыла, какие посты приносят ей больше всего денег и сколько постоянных подписчиков у ее платного блога.

В начале ведущие расспросили Маллукас, почему заголовки постов в ее блоге всегда такие скандальные. „На самом деле, мне не нравится делать такой кликбейт. Когда мне есть что сказать, то все-таки не так, что заголовок „Господи, я беременна!“, а на самом деле я завела кошку“, - рассказала влиятельная блогерка о своей работе, чем вызвала смех в студии. Маллукас объяснила, что такой подход просто не имеет смысла.

Затем у блогерки спросили, правда ли, что благодаря освещению скандалов Бригитте Сюзанне Хунт она заработала 10 000 евро „Знаешь, я еще не подсчитала, честно говоря. Но мне кажется, что сумма близка к этому“, - призналась Маллукас. Блогерка уточнила, что эта сумма основана не на одном посте, а на совокупности всех постов, написанных в ее блоге о Хунт. „Люди любят сплетни, поэтому они платят за посты, и так деньги понемногу копятся“, - сказала она.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии