14.05.2024, 14:02
Ну и сумма! Одна из самых популярных блогеров Эстонии раскрыла, какую месячную зарплату она себе платит(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Популярная эстонская блогерка Маллукас (Маллу Марианн Трейманн) посетила передачу „Kolmekas“ на TV3, где рассказала о своей работе и деятельности в сфере блогинга. Кроме прочего, она раскрыла, какие посты приносят ей больше всего денег и сколько постоянных подписчиков у ее платного блога.
В начале ведущие расспросили Маллукас, почему заголовки постов в ее блоге всегда такие скандальные. „На самом деле, мне не нравится делать такой кликбейт. Когда мне есть что сказать, то все-таки не так, что заголовок „Господи, я беременна!“, а на самом деле я завела кошку“, - рассказала влиятельная блогерка о своей работе, чем вызвала смех в студии. Маллукас объяснила, что такой подход просто не имеет смысла.