Ну и сумма! Одна из самых популярных блогеров Эстонии раскрыла, какую месячную зарплату она себе платит

В начале ведущие расспросили Маллукас, почему заголовки постов в ее блоге всегда такие скандальные. „На самом деле, мне не нравится делать такой кликбейт. Когда мне есть что сказать, то все-таки не так, что заголовок „Господи, я беременна!“, а на самом деле я завела кошку“, - рассказала влиятельная блогерка о своей работе, чем вызвала смех в студии. Маллукас объяснила, что такой подход просто не имеет смысла.