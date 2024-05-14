ФОТО | Миллионер Райво Хейн хвастается новым автомобилем: „Стоимость регистрации выше твоей годовой зарплаты“

Райво Хейн активно ведет соцсети, делясь с подписчиками своими знаниями и опытом касаемо инвестиций, предпринимательства, саморазвития и здорового образа жизни. Он вдохновил тысячи человек стремиться к финансовой свободе и жить насыщенной жизнью. На два аккаунта в Instagram у него в общей сложности 50 000 подписчиков.

Наряду с тем, что миллионер постоянно показывает свои частные вертолет и спротзал, Хейн представил подписчикам нового члена семьи - роскошный автомобиль RAM 1500. Он отмечает, что стоимость регистрации данного автомобиля превышает годовую зарплату некоторых эстоноземельцев.

„Если стоимость регистрации твоего автомобиля мечты выше твоей годовой зарплаты, то добро пожаловать в мир RAM 1500! Стоимость регистрации в 15 178 евро – сумма, которая для кого-то может означать целый год работы, а для богачей всего лишь развлечение“, - хвалиться Хейн в посте в своем аккаунте в Instagram, что мол для него эта сумма - копейки.

Бизнесмен поделился еще несколькими интересными нюансами. „Годовой налог в 1477 евро? Это как цена люксовой виллы на колесах. Для бедного человека лишь мечта, для богатого - реальность.“

Райво Хейн - предприниматель, который в 2000 году основал портал объявлений о найме на работу CV Keskus. Также ему через фирму OÜ Moonfish Media когда-то принадлежали такие порталы, как kv.ee, osta.ee и hydra.ee, в том числе и крупные литовские порталы edomus.lt, skelbiu.lt, autogidas.lt, tuktuk.lt и другие. Эти порталы в 2008 году приобрела фирма Naspers, а в 2014 году - медиа-конгломерат Postimees.

Позже Хейн вел деятельность в сферах банкинга (LHV Group), энергетики (Nelja Energia), розничной продажи (Puumarket и Fotoluks), а также занимался инвестициями в недвижимость в Эстонии и Испании. Интересный факт: Райво Хейн купил билет на полет в космос, организованным предприятием Virgin Galactic бритнаского предпринимателя Сэра Ричарда Брэнсона.