Насыщенная программа бесплатных мероприятий: празднование Дня Таллинна начнется 15 мая

В субботу, 18 мая, горожан также ждет насыщенный день: мероприятия будут проходить с раннего утра до позднего вечера. Впервые в рамках Дня Таллинна также добавится вечерняя программа под названием Ночь Таллинна.

Хорошая новость и для любителей музеев – вход в филиалы Таллиннского городского музея (Музей городской жизни, Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк, Mузей Каламая и другие) будет стоить всего один евро, а с музейной картой посещение бесплатно (см. подробнее ). Для посещения детского музея „Мийямилла“ необходимо заранее зарегистрироваться на сайте музея. Таллиннский городской музей проведет исторические экскурсии по городу на трамвае (регистрация на экскурсии закончилась).

С 12:30 до 13:15 можно будет насладиться концертом виолончелистов Tšellopoisid, выступающих на балконе здания Таллиннского городского собрания . До 16 часов дом Таллиннского городского собрания будет открыт для бесплатного посещения. В этот день можно также посетить экскурсии (по предварительной регистрации) и принять участие в пробном заседании.

15 мая с 12 до 19 часов для бесплатного посещения будет открыта Таллиннская ратуша , старейшая ратуша в Северной Европе, которая на протяжении веков принимала как титулованных особ, так и простых горожан. Двери Ратуши торжественно откроет мэр Таллинна под музыкальное сопровождение Таллиннского полицейского оркестра.

XXIII День Таллинна начнется 15 мая в 10:00 с традиционного открытия ворот на Люхике-Ялг, где премьер-министра поприветствует мэр столицы.

„Получение в 1248 году Любекского городского права стало важным моментом в истории Таллинна, связавшим наш город с правовым, культурным и экономическим пространством европейских городов. День Таллинна – это память об этом знаменательном событии и дань уважения богатому культурному и историческому наследию нашего города. Программа Дня Таллинна объединяет истории прошлого и настоящего, сближая людей и укрепляя чувство родного города. На этом празднике каждый найдет себе занятие по душе. Приглашаю всех горожан отпраздновать День Таллинна вместе“, – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский .

С 10 до 17 часов в квартале Теллискиви пройдёт крупнейший в Таллинне фестиваль повторного использования UK Fest, где можно подарить новую жизнь старым вещам. На месте можно будет не только что-то купить, но и продать свои вещи. Помимо горожан в фестивале также примут участие центр повторного использования Uuskasutuskeskus, благотворительный магазин Красного креста Punane Ristik и организация повторного использования Humana.

В ныммеском парке Вабадузе с 10 до 23 часов пройдет День района Нымме. На улице Калда в районе Пяэскюла будет открыт памятник конькобежцу Антсу Антсону. В парке Вабадузе пройдут толоки по уборке садовых грядок и раздача саженцев сосен. В парке также состоится бесплатный концерт хип-хоп группы Põhja-Tallinn. Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.

В центре досуга Хааберсти с 11 до 15 часов пройдет День гражданина, где выступят коллективы, работающие в центре, будет работать кафе, а на открытой площадке развернется блошиный рынок. На мероприятии также будут участвовать служба скорой помощи Ennetaja Kiirabi, центр отравлений Государственной службы здравоохранения и Prügihunt. Для детей будут проводиться мероприятия от библиотеки Вяйке-Ыйсмяэ.

С 12 до 16 часов таллинцев приглашают на Семейный день в парке Кадриорг (площадка у статуи Аполлона позади розария). На празднике пройдут различные представления, в том числе научный театр и выступление вокальной студии, а также детский спектакль „Умка – белый медвежонок“. В 15:00 состоится концерт Ярека Касара.

С 12 до 19 часов в Летной гавани пройдет динамичный фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games. Программа фестиваля будет наполнена захватывающими соревнованиями и выступлениями по уличным видам спорта, а также разными спортивными активностями для всех возрастов (см. программу). Вход на фестиваль свободный. Для участия в соревнованиях можно зарегистрироваться на сайте https://www.ghettogames.com/.