Скончалась эстонская художница Камилле Саабре

Камилле Саабре в 1990–1995 годах изучала живопись в Эстонской академии художеств, а также училась по обмену в Род-Айлендской школе дизайна в США. Саабре работала художником-фрилансером как в Таллинне, так и в Нью-Йорке и Цюрихе.

Кроме того она преподавала искусство в Музыкальной школе Сауэ, Гимназии Арте и вела детские кружки по искусству. Она была художественным руководителем в маркетинговом агентстве Inorek & Grey и рекламном агентстве Kala Ruudus, а также главой маркетинга в Devtraining.

Камилле Саабре начала активно участвовать в выставках в 1994 году и принимал участие в выставках как в Эстонии, так и в Италии, Финляндии, США, Латвии и Швейцарии. В 2019 году она представляла Эстонию на биеннале в Пекине.