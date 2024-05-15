Фильму Солодникова „Во сне ты горько плакал“ с Иваном Ургантом в главной роли не выдали прокатное удостоверение в России

Ранее, по словам общественника, он написал жалобу на фильм и попросил Минкультуры не допускать его до показа в кинотеатрах страны. Сегодня Бородину пришел ответ от ведомства: „В нем сказано, что на данный фильм прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно в России этот фильм показывать не будут“.

В своем посте Бородин назвал Урганта „русофобом“, а также напомнил, что режиссер фильма, Николай Солодников — муж Екатерины Гордеевой, которая признана Минюстом РФ иноагентом. Продюсером картины выступает Александр Сокуров. „Все они занимают антироссийскую позицию“, — заявил Бородин в посте.

Он также подчеркнул, что закрытая премьера ленты прошла в Москве 7 апреля. Вскоре вышел и первый трейлер фильма, в основу которого лег рассказ советского писателя Юрия Казакова „Во сне ты горько плакал“. В произведении, адресованном сыну Казакова, рассказывается о поэте Дмитрии Голубкове — соседе писателя, покончившем с собой. Рассказ представляет собой „почти бессюжетную череду зарисовок о природе и потерях, чувстве вины и детских травмах“.

О завершении съемок своего первого художественного фильма Николай Солодников рассказал в сентябре. Они проходили в Новгородской области и Петербурге, спонсором выступил фонд Александра Сокурова „Пример интонации“.

Помимо Урганта, в картине сыграли Леонид Бичевин, Полина Агуреева и Алена Кучкова.