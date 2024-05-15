В рамках Ночи Таллинна пройдет велозаезд Tour d’ÖÖ и концерт группы Röövel Ööbik

Праздничные мероприятия в рамках Дня Таллинна продлятся два дня – 15 и 18 мая. В субботу, 18 мая, горожан также ждет насыщенный день: мероприятия будут проходить с раннего утра до позднего вечера.

Советник по вопросам ночной жизни Таллинна Натали Метс отмечает, что с наступлением вечера городская жизнь не затихает, она просто меняется. „Города по всему миру все больше понимают, что разнообразная городская жизнь происходит не только днем, но и ночью, и Таллинн здесь не исключение. Мы приглашаем всех желающих прокатиться вместе на велосипедах от ласнамяэского парка Тондираба до площади Вабадузе, где можно послушать концерт группы Röövel Ööbik, а затем принять участие в мероприятиях Ночи музеев“, – сказала Метс.

Ночь Таллинна начнется с популярного велозаезда TOUR d’ÖÖ, который проводится уже в 74-й раз. Сбор участников будет проходить с 19:30 в парке Тондираба, велозаезд стартует в 20:00. Участие в мероприятии бесплатное. Учитывая темп других велосипедистов, соблюдая правила безопасности и прислушиваясь к рекомендациям направляющих в желтых жилетах, участники прибудут на площадь Вабадузе, преодолев в неспешном темпе 12 км.

В 21:30 на площади Вабадузе начнется концерт известной эстонской инди-группы Röövel Ööbik, которая начала свою деятельность в середине 1980-х годов. В мае этого года, после 15-летнего перерыва они выпустили новый, шестой по счету, альбом под названием Transcent. Участники группы: Тыну Педару (вокал), Рауль Сааремец (барабаны) и Стен Шерипов (гитара). Концерт продлится 45 минут.