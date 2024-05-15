НКО Ласнаидея представляет новый формат кинопросмотров: гастрономический показ фильма „Кухня со звездами“ в ресторане Sõlm

Это необычное событие, которое впервые состоится в Эстонии, объединит любителей кино и гурманов.

„Мы рады представить нашим гостям этот уникальный формат мероприятия, объединяющий кино и гастрономию. Это отличная возможность познакомиться с новым рестораном, попробовать изысканные блюда и провести незабываемый вечер в компании друзей“, – говорит Элис Каурсон, руководитель ресторана Sõlm.

„Кухня со звездами“ (À la belle étoile, Франция, 2023) – это фильм, который заставляет смеяться и плакать. Фильм рассказывает реальную историю о Язиде Ичемрахене, успешном французском кондитере и бизнесмене, который открыл люксовые заведения не только во Франции, но и по всему миру. С 14 лет он учился кондитерскому мастерству у титулованных мастеров, выигрывал чемпионаты мира, шаг за шагом реализовывая свою мечту стать первоклассным кондитером.

Это не просто киносеанс. Перед показом пройдет увлекательная дискуссия с поваром ресторана, во время которой можно будет узнать секреты ресторанной кухни, задать вопросы о работе повара и погрузиться в мир кулинарных шедевров.

„НКО Ласнаидея делает показы фильмов уже десять лет. Наш формат – фильмы на свежем воздухе. Поэтому кинопоказ в ресторане для нас новый опыт. Мы надеемся, что это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей кино и гурманов. Я очень рада сотрудничеству с рестораном Sõlm“, - говорит Полина Ляшева, руководитель НКО Ласнаидея, партнер мероприятия.

Гостей также ждет специальное меню закусок, разработанное поваром Sõlm.

Мероприятие бесплатно для всех.

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