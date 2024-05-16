В Хааберсти состоится грандиозный весенний концерт и ярмарка „Весна в Хааберсти“

По словам старейшины района Хааберсти Анны Леванди, весенний концерт на берегу пруда Ыйсмяэ проводится уже в 20-й раз. „После нескольких лет перерыва на радость горожанам этой весной снова состоится весенний концерт „, — сказала старейшина. „Так как в этом году отмечается 50-летие Вяйке-Ыйсмяэ, мы решили предложить жителям больше разнообразных мероприятий, чем обычно. Традиционный весенний концерт в районе Хааберсти всегда предлагает отличных исполнителей, и этот год не исключение. Кроме того, в 12:00 на набережной пруда откроется большая весенняя ярмарка, где будут продаваться изделия ручной работы, одежда, еда и напитки, и многое другое. С детьми и молодежью будут заниматься молодёжные работники Центра деятельности Хааберсти на специальной площадке. Весенний концерт бесплатный, и приглашаются все желающие“, — пригласила Леванди, добавив, что развлечений хватит для всей семьи.