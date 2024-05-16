Праздник, организованный силами жителей: Дни Каламая состоятся 18 и 19 мая
Согласно пожеланиям местных жителей Дни Каламая 2024 возвращаются! В начале года в музее Каламая состоялась толока, в которой приняли участие местные жители, а также представители различных организаций и НКО. Обсуждались перспективы развития Каламая и как проводить следующие Дни Каламая. Единогласно пришли к решению возвратиться к корням, т.е. 14-ый фестиваль провести только силами жителей и местных организаций.
В этом году жители Каламая и организации этого района создают Дни района, 18 и 19 мая, вместе. Все, на что хватит сил и фантазии. Жителей и гостей района ждут рабочие комнаты, концерты, соревнования, конкурсы, лекции, презентации, выставки рисунков или фотографий, – все, что может привлечь заинтересованных участников.
Дни Каламая – аполитичный и безалкогольный фестиваль местных жителей и организаций, который проводят местные жители, чтобы поддерживать дружеские отношения, знакомиться друг с другом, укреплять добрососедские отношения и создавать все более уютную атмосферу для работы и жизни.
Мы отказываемся от приглашенных артистов и огромной уличной ярмарки.
В субботу, 18 мая, гостей ожидают самые разнообразные мероприятия по всему району Каламая
Они ждут вас в том месте, где Дни Каламая проводились в самый первый раз, – во дворе театра Teoteater. На площадке рядом с баней Калма будет работать местная барахолка Kalamaja Krempel и детский базар игрушек.
В музее Каламая и местной библиотеке тоже будут организованы интересные мероприятия, для посетителей будут открыты школа Kalamaja Põhikooli и двор гимназии Густава Адольфа. На обновленной площади Vana-Kalamaja можно будет посмотреть культурную программу, а вечером состоятся традиционные посиделки за общим длинным столом – ожидаем всех принять в нем участие, и приносите с собой еду и напитки!
В воскресенье, 19 мая, кафе и миниярмарки откроются во дворах района Каламая
Жители каждого дома смогут предложить посетителям свои кулинарные изделия, постараются развлечь их, предложить свои товары и услуги. Состоятся традиционные детские забеги, а также автобусная экскурсия от MTÜ Meie Kalamaja для людей, которым трудно передвигаться пешком.
Подробная программа опубликована на сайте www.kalamajapaevad.ee, а текущие новости вы найдете в Фейсбуке www.facebook.com/kalamajapaevad