Оксимирон выпустил песню „Мир горит“ и анонсировал альбом „Национальность: нет“ — это отсылка к карточке рэпера в базе данных МВД

Исполнитель, кроме того, анонсировал новый альбом „Национальность: нет“. Название сборника, как и его обложка, — отсылка к карточке рэпера в базе данных МВД. Так в ней указана национальность. Оксимирона объявили в розыск по уголовной статье 9 мая.

В треке „Мир горит“ исполнитель говорит об артистах, которые согласились на „табу“, упоминает уголовное дело и тот факт, что сталкивался с наружным наблюдением в Грузии и Турции.

„Я давно перестал ставить смайлики бомбы, ракеты, пожара, — говорится в песне. — Время такое: проблема не только тюремный срок“.

По данным ТАСС, против рэпера завели дело за нарушение правил деятельности иноагента. „В отношении Оксимирона, настоящее имя которого Мирон Федоров, возбуждено уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), он объявлен в розыск“, — сказал источник издания в правоохранительных органах.

Минюст внес Оксимирона в реестр иноагентов в октябре 2022 года. Рэпер попал в реестр за „осуществление политической деятельности“. В августе прошлого года Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал Мирона Федорова на 40 тыс. рублей за отсутствие пометки иноагента.