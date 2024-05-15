Дмитрий Назаров шокировал поклонников внешним видом: „Вы очень похудели“

66-летний Дмитрий Назаров был запечатлен в желтой футболке, поверх которой надел синюю кофту на молнии. Народный артист России сидел на стуле и читал басню собственного сочинения. Некоторые интернет-пользователи были удивлены тем, как сильно изменился актер.

„Похудел как Дмитрий Юрьевич. Здоровья!“, „Вы очень похудели. Здоровья вам большого и долгих лет жизни“, „Дмитрий Юрьевич, берегите себя, пожалуйста“, „Очень за вас переживаю. Вы сильный, но все-таки берегите себя“, — писали в комментариях.

В январе 2023 года Дмитрия Назарова вместе с супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика российской власти и осуждение российской военной агрессии.