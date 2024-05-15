Русский театр перешел к обороне: „Мы стали жертвой злонамеренного нарратива“

Одно из самых популярных слов в наши дни - „ нарратив“. Но не все знают, что именно это слово означает. Нарратив - это искусно составленное, последовательно и целенаправленно распространяемое мнение о ком-то или о чем-то. К сожалению, Русский театр стал жертвой злонамеренного нарратива.

Очень обидно, что кто-то считает правильным распространять утверждение о том, что в центре Таллинна, на краю главной площади, есть театр с пустыми залами, в котором царит свой собственный мир, игнорирующий эстонскую культуру. К сожалению, люди, в основном те, кто никогда не был в театре, склонны верить в это утверждение. Как в советское время, когда бабушки верили всему, что читали в газетах, так и сегодня приверженцы этого нарратива твердо верят в то, что читают. Забывая о том, что газета может убить не только муху, но и целый творческий коллектив.