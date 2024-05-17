Намедни в Таллинне: Леонид Парфенов выступит с новой программой „Наша эра. 2016−2020“

„Зачем нужны „Намедни“? Чтобы помнить! События, людей, явления, без которых нас невозможно представить. Еще труднее — понять“, — говорит автор.

Вечер с Леонидом Парфёновым — это доверительный разговор о людях, событиях и явлениях — обо всём, что определяло тогда наш образ жизни и что неминуемо влияет на нас сегодняшних. Вас ждет откровенный разговор о прошлом, настоящем и будущем.

В Таллинне Леонид Парфёнов также представит и другие свои проекты: документальные фильмы последнего времени и сериал „Намедни“, который и сейчас, в условиях релокации, удалось продолжить на YouTube.

Леонид Парфёнов обсудит со слушателями происходящее в мире и с миром и поделится своими прогнозами на будущее. Важная часть этого вечера — обязательный открытый диалог с залом: зрители смогут задать свои вопросы, высказаться на актуальные и волнующие их темы.

В конце вечера можно будет купить новые книги и получить автограф автора.

Леонид Парфёнов — один из самых уважаемых и востребованных журналистов. Автор телевизионных и книжных проектов „Намедни. Наша эра“ и „Российская империя“, автор множества документальных фильмов, пятикратный лауреат ТЭФИ, автор youtube-канала „Парфенон“ и документального цикла „Намдни“.

Место проведения: Vene Kultuurikeskus, Mere puiestee, Таллинн, Mere pst 5

Билеты и дополнитульную информацию можно получить ЗДЕСЬ.