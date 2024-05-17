Между Аффлеком и Лопес все сложно: певица присматривает отдельный дом

„Твое тебя всегда найдет“, — именно так говорили многие, когда в апреле 2021 года стало известно о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Ради того, чтобы вернуться к актеру, звезда даже расторгла помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, от которого за два года до этого получила предложение руки и сердца и кольцо с огромным бриллиантом. В итоге спустя 18 лет после первого расставания Бен и Дженнифер все же поженились. Сначала они сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе, а спустя несколько недель устроили шумную вечеринку для друзей.

Поклонники пары были в восторге от того, что даже спустя годы знаменитостям удалось возродить свою любовь, однако находились и скептики. Они настаивали: войти в одну реку дважды невозможно, и намекали, что ничем хорошим это не кончится. Расставание Лопес и Аффлека в 2003 году действительно было не очень красивым. Актер устал от того, что в его личную жизнь постоянно лезут чужие люди, и оставил Дженнифер одну — разбираться с представителями таблоидов и толпами папарацци.

Уже после он говорил, что переосмыслил отношение к жизни и провел работу над ошибками, однако и сейчас знаменитости оказались не застрахованы от проблем. В последние несколько месяцев инсайдеры все настойчивее сообщают, что супруги находятся на грани расставания.

Поводом для возникновения подобных слухов стал тот факт, что знаменитостей все реже видят вместе. На мероприятия они ездят по отдельности и даже свободные минуты проводят порознь. Раньше Бен и Дженнифер могли утром заглянуть в любимую кофейню, а вечером — на ужин в какой-нибудь ресторан, но теперь совсем перестали это делать. И даже на Met Gala Джей Ло блистала без супруга — красивая, стройная и одинокая.

Недавно в Сети стали обсуждать еще один тревожный звонок: издание TMZ сообщило, что супруги живут отдельно из-за разных рабочих графиков и сейчас певица подыскивает себе новый дом. Не исключено, что разногласия, которые зрели между Беном и Дженнифер, действительно достигли пика.