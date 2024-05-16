Кульминацией Дня Таллинна станет концерт-спектакль „Многоликий город“, который пройдет в Тоомпарке 18 мая

„Получение в 1248 году Любекского городского права стало важным моментом в истории Таллинна, связавшим наш город с правовым, культурным и экономическим пространством европейских городов. День Таллинна – это память об этом знаменательном событии и дань уважения богатому культурному и историческому наследию нашего города. Программа Дня Таллинна объединяет истории прошлого и настоящего, сближая людей и укрепляя чувство родного города. На этом празднике каждый найдет себе занятие по душе. Приглашаю всех горожан отпраздновать День Таллинна вместе“, – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.

С 10 до 17 часов в квартале Теллискиви пройдёт крупнейший в Таллинне фестиваль повторного использования UK Fest, где можно подарить новую жизнь старым вещам. На месте можно будет не только что-то купить, но и продать свои вещи. Помимо горожан в фестивале также примут участие центр повторного использования Uuskasutuskeskus, благотворительный магазин Красного креста Punane Ristik и организация повторного использования Humana.

В ныммеском парке Вабадузе с 10 до 23 часов пройдет День района Нымме. На улице Калда в районе Пяэскюла в 10 часов будет открыт памятник конькобежцу Антсу Антсону. В парке Вабадузе в 12 часов пройдут толоки по уборке садовых грядок и раздача саженцев сосен. В 14 часов парке также состоится бесплатный концерт хип-хоп группы Põhja-Tallinn. В 19 часов состоится открытие обновленного стадиона Хийу. Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.

В центре досуга Хааберсти с 11 до 15 часов пройдет День гражданина, где выступят коллективы, работающие в центре, будет работать кафе, а на открытой площадке развернется блошиный рынок. На мероприятии также будут участвовать служба скорой помощи Ennetaja Kiirabi, центр отравлений Государственной службы здравоохранения и Prügihunt. Для детей будут проводиться мероприятия от библиотеки Вяйке-Ыйсмяэ (см. подробнее).