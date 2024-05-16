Кульминацией Дня Таллинна станет концерт-спектакль „Многоликий город“, который пройдет в Тоомпарке 18 мая
В этом году День Таллинна приурочен к 776-летию получения Таллинном Любекского городского права. Праздничные мероприятия начались 15 мая и завершатся в эту субботу серией масштабных событий. 18 мая горожан ждет фестиваль уличного спорта Ghetto Games, фестиваль повторного использования UK Fest, концерт-спектакль „Многоликий город“ и многое другое. Впервые в рамках Дня Таллинна пройдет также Ночь Таллинна.
„Получение в 1248 году Любекского городского права стало важным моментом в истории Таллинна, связавшим наш город с правовым, культурным и экономическим пространством европейских городов. День Таллинна – это память об этом знаменательном событии и дань уважения богатому культурному и историческому наследию нашего города. Программа Дня Таллинна объединяет истории прошлого и настоящего, сближая людей и укрепляя чувство родного города. На этом празднике каждый найдет себе занятие по душе. Приглашаю всех горожан отпраздновать День Таллинна вместе“, – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.
С 10 до 17 часов в квартале Теллискиви пройдёт крупнейший в Таллинне фестиваль повторного использования UK Fest, где можно подарить новую жизнь старым вещам. На месте можно будет не только что-то купить, но и продать свои вещи. Помимо горожан в фестивале также примут участие центр повторного использования Uuskasutuskeskus, благотворительный магазин Красного креста Punane Ristik и организация повторного использования Humana.
В ныммеском парке Вабадузе с 10 до 23 часов пройдет День района Нымме. На улице Калда в районе Пяэскюла в 10 часов будет открыт памятник конькобежцу Антсу Антсону. В парке Вабадузе в 12 часов пройдут толоки по уборке садовых грядок и раздача саженцев сосен. В 14 часов парке также состоится бесплатный концерт хип-хоп группы Põhja-Tallinn. В 19 часов состоится открытие обновленного стадиона Хийу. Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.
В центре досуга Хааберсти с 11 до 15 часов пройдет День гражданина, где выступят коллективы, работающие в центре, будет работать кафе, а на открытой площадке развернется блошиный рынок. На мероприятии также будут участвовать служба скорой помощи Ennetaja Kiirabi, центр отравлений Государственной службы здравоохранения и Prügihunt. Для детей будут проводиться мероприятия от библиотеки Вяйке-Ыйсмяэ (см. подробнее).
С 12 до 16 часов таллинцев приглашают на Семейный день в парке Кадриорг (площадка у статуи Аполлона позади розария). На празднике пройдут различные представления, в том числе научный театр и выступление вокальной студии, а также детский спектакль „Умка – белый медвежонок“. В 15:00 состоится концерт Ярека Касара.
С 12 до 19 часов в Летной гавани пройдет динамичный фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games. Программа фестиваля будет наполнена захватывающими соревнованиями и выступлениями по уличным видам спорта, а также разными спортивными активностями для всех возрастов (см. программу). Вход на фестиваль бесплатный.
С 13:30 до 16:00 на площади Вабадузе выступят различные танцевальные коллективы. Будет показана танцевально-акробатическая программа коллектива TalTech Cheerleaders и выступление старейшего в Эстонии ансамбля ирландского танца Solas. Кроме того, зрители смогут потанцевать во время выступлений сетоского ансамбля Kiiora и других таллиннских коллективов народных танцев (см. программу). Вести мероприятие будет известный постановщик танцев Калев Ярвела.
С 18:00 до 21:30 любителей музыки приглашают в мустамяэский парк Мянни. Первым музыкальное настроение задаст DJ Андрес Альясте, а затем своим мощным барабанным шоу сцену зажжёт Сийм Коппель.
С 20 до 22 часов в Тоомпарке пройдет зрелищный концерт-спектакль „Многоликий город“, рассказывающий о разных эпохах, людях и культурном богатстве, которые вместе составляют облик Таллинна сегодня. Под умелым руководством музыкального руководителя Сийма Аймла для спектакля создаются специальные музыкальные аранжировки, в которых встречаются прошлое и настоящее, переплетаясь с различными музыкальными стилями и культурами. В честь Дня Таллинна со своего почетного места на вершине башни спустится легендарный Старый Тоомас (в исполнении Марта Тооме), чтобы посмотреть, как идут дела у горожан. Солистами выступят: Хейди Тамме, Михкель Рауд, Танель Падар, Сюнне Валтри, Таня Михайлова-Саар и Reket. Режиссер постановки – Вейко Тубин. Вход на мероприятие открыт с 19:00.
С 20 до 23 часов празднование Дня Таллинна завершится вечеринкой в Батарейной крепости. В 20:00 откроются двери, вечеринку начнет DJ Fieldz, а в 22:00 на сцене выступят Púr Múdd и Grete Paia. На месте также будут предложены еда и напитки, приходить со своими на мероприятие не разрешается.
Ночь Таллинна начнется с 74-го велозаезда Tour d’ÖÖ (см. мероприятие на странице Facebook). Сбор участников будет проходить с 19:30 в парке Тондираба. Велозаезд стартует в 20:00 и завершится на площади Вабадузе, где в 21:30 на сцене начнет выступать эстонская инди-группа Röövel Ööbik. Маршрут велозаезда составит 12 км.
Вход на мероприятия Дня Таллинна бесплатный.