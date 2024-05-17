Старт нового сезона „Бриджертонов“ рвет чарты и бьет рекорды

Первый сезон „Бриджертона“ стал восьмым самым просматриваемым сериалом на Netflix за неделю с 6 по 11 мая, набрав 1,4 миллиона просмотров. Это девятая неделя, в течение которой сезон находится в чарте самых популярных сериалов стримера с момента его дебюта в декабре 2020 года.

Второй сезон сериала, премьера которого состоялась в марте 2022 года, стал девятым самым просматриваемым сериалом на прошлой неделе с 1,4 миллионами просмотров (заработав 15-ю неделю в чарте).

Оба сезона побили рекорды потокового вещания после премьер: второй сезон зрители смотрели в целом 627,11 миллиона часов за первые четыре недели, и он стал самым просматриваемым английским сериалом на стриминге, побив рекорд первого сезона - 625,49 миллиона часов за тот же период.

„Королева Шарлотта“, спин-офф „Бриджертонов“, вышла в начале мая прошлого года и стала самым просматриваемым сериалом за весь месяц на всех стриминговых платформах, набрав 5,4 миллиарда минут просмотра, согласно данным Nielsen.

Премьера третьей серии „Бриджертона“ состоится в двух частях, и ожидание сериала зашкаливало - компания Parrot Analytics, занимающаяся анализом контента, заявила, что мировой спрос на сериал в 33,9 раза выше, чем в среднем на какой-либо сериал, и в два раза выше, чем на второй сезон.

Первые четыре эпизода третьего сезона „Бриджертонов“ выйшли на Netflix 16 мая. Премьера заключительных четырех эпизодов состоится 13 июня.

„Бриджертоны“ - первое сценарное шоу Netflix от продюсерской компании Shondaland, принадлежащей Шонде Раймс, которая прославилась как автор сериалов „Анатомия Грей“ и „Скандал“. В основе шоу лежит одноименная книжная серия, в которой члены высокопоставленной семьи Бриджертонов ищут любовь в Лондоне эпохи Регентства. Каждый роман посвящен одному из детей вдовы Бриджертон.

Третий сезон расскажет историю любви Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон - персонажей, которые появляются в сериале во всех сезонах.