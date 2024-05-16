Иллюзионист Дэвид Копперфильд оказался в центре крупного секс-скандала

По информации источника, инциденты, о которых идет речь, произошли с конца 1980-х по 2014 год. Большая часть пострадавших женщин утверждают, что на момент случившегося им не было и 18 лет. Некоторые из них даже заявили, что Дэвид Копперфильд при акте насилия использовал запрещенные вещества.

„Некоторые женщины рассказали the Guardian, что только после движения #MeToo они почувствовали себя способными рассказать о своем предполагаемом опыте общения с Копперфильдом“, — говорится на сайте газеты.

Журналисты отмечают, что иллюзионист обещал некоторым женщинам продвинуть их по карьерной лестнице. Адвокаты фокусника при этом все обвинения отрицают. В письменных ответах они заявляют, что Дэвид Копперфильд „никогда ни с кем не вел себя неподобающим образом, не говоря уже о несовершеннолетних“.