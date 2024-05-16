Организаторы Евровидения-2024 ответили, почему дисквалифицировали Нидерланды

Ранее нидерландский вещатель заявлял, что представитель страны не совершал насилия над операторкой, из-за инцидента с которой его дисквалифицировали, а лишь сделал „угрожающий жест“ в сторону камеры. Европейский общественный вещатель заявил, что такая версия не соответствует действительности.

Как пишет The Guardian, оргкомитет Евровидения отметил, что Йост Кляйн нарушил правила конкурса. Это могут подтвердить свидетели инцидента. Также Европейский вещатель добавил, что действия исполнителя угрожали безопасности персонала и съемочной группы.

„Поведение Йоста было явным нарушением правил конкурса, которые направлены на обеспечение безопасной рабочей среды для всего персонала и защиты съемочной команды“, - указано в заявлении.

Организаторы шоу сообщили, что не имеют доступа к судебному процессу. Однако ввиду нарушения правил, нидерландца все же решили дисквалифицировать.

„Мы не имеем доступа к судебному процессу, но, учитывая обстоятельства случившегося, и тот факт, что вскоре полицейское дело будет передано прокурору, было бы неуместно, чтобы Йост участвовал в финале“, - говорится в сообщении Европейского вещателя.