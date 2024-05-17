Точка, точка, многоточие: самые крошечные эрогенные зоны

Секс по-малазийски: точка A

Трудно поверить, что мусульманская Малайзия могла открыть что-то в области сексологии. Но в 1990 году в городе Ипох сексолог по имени Чуа Чи Анн обнаружил кое-что, что вызвало настоящий переполох у женщин по всему миру. Это была новая эрогенная зона. Она находилась в верхнем своде влагалища и получила название „точка А“.

„Чтобы быть совсем честным с вами, точка А — чисто случайное открытие, — признался Чуа. — Я пытался найти простой способ для стимулирования механизма выделения смазки, так как традиционная терапия — словесная — часто дает слабые результаты“.

Эх, Чуа, главное — знать, когда во время секса говорить, а когда — лучше помолчать. Исследователь знал, что точка G помогает женщинам эякулировать, и это натолкнуло его на мысль, что, может быть, у женщин во влагалище есть еще эрогенные зоны, которые могли бы стимулировать дополнительную смазку.

Одна из пациенток согласилась помочь Чуа в этом непростом поиске. „Я был очень удивлен и обрадован, что она согласилась. Она даже заявила, что ради избавления других женщин от страданий, она согласится на то, чтобы я исследовал ее столько раз, сколько необходимо, до тех пор, пока решение, которое мы оба ищем, не будет найдено“, — вспоминает Чуа. И даже жена ученого не возражала против такой странной связи исследователя и пациентки.

„Когда я рассказал, что у меня есть идея, как помочь женщинам, страдающим от сухости влагалища, и что я нашел смелую пациентку, моя женщина с готовностью согласилась с тем, что я должен запускать свою исследовательскую программу. Я счастлив, что она у меня человек широких взглядов“.

Чуа исследовал влагалище пациентки в течение целых трех месяцев и, наконец, наткнулся на зону на передней стенке влагалища, на расстоянии примерно 5-7 см от входа, сразу после неровного участка „уретральной губки“. После того как Чуа научил свою пациентку самостоятельно стимулировать точку А, женщина поделилась своей радостью с мужем.