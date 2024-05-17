Точка, точка, многоточие: самые крошечные эрогенные зоны
Ты наверняка уже все знаешь о точке G и, может быть, даже входишь в число тех везунчиков, которые получают удовольствие от ее стимуляции, но G — далеко не единственная буква интимного алфавита, пишет The Voice.
Секс по-малазийски: точка A
Трудно поверить, что мусульманская Малайзия могла открыть что-то в области сексологии. Но в 1990 году в городе Ипох сексолог по имени Чуа Чи Анн обнаружил кое-что, что вызвало настоящий переполох у женщин по всему миру. Это была новая эрогенная зона. Она находилась в верхнем своде влагалища и получила название „точка А“.
„Чтобы быть совсем честным с вами, точка А — чисто случайное открытие, — признался Чуа. — Я пытался найти простой способ для стимулирования механизма выделения смазки, так как традиционная терапия — словесная — часто дает слабые результаты“.
Эх, Чуа, главное — знать, когда во время секса говорить, а когда — лучше помолчать. Исследователь знал, что точка G помогает женщинам эякулировать, и это натолкнуло его на мысль, что, может быть, у женщин во влагалище есть еще эрогенные зоны, которые могли бы стимулировать дополнительную смазку.
Одна из пациенток согласилась помочь Чуа в этом непростом поиске. „Я был очень удивлен и обрадован, что она согласилась. Она даже заявила, что ради избавления других женщин от страданий, она согласится на то, чтобы я исследовал ее столько раз, сколько необходимо, до тех пор, пока решение, которое мы оба ищем, не будет найдено“, — вспоминает Чуа. И даже жена ученого не возражала против такой странной связи исследователя и пациентки.
„Когда я рассказал, что у меня есть идея, как помочь женщинам, страдающим от сухости влагалища, и что я нашел смелую пациентку, моя женщина с готовностью согласилась с тем, что я должен запускать свою исследовательскую программу. Я счастлив, что она у меня человек широких взглядов“.
Чуа исследовал влагалище пациентки в течение целых трех месяцев и, наконец, наткнулся на зону на передней стенке влагалища, на расстоянии примерно 5-7 см от входа, сразу после неровного участка „уретральной губки“. После того как Чуа научил свою пациентку самостоятельно стимулировать точку А, женщина поделилась своей радостью с мужем.
В 1997 году Чуа опубликовал результаты уже более масштабного исследования в журнале Sexual and Relationship Therapy. Около 270 женщин из Китая, Малайзии и Индии добровольно согласились проверить, есть ли у них точки А. У некоторых стимуляция этой области вызывала увлажнение влагалища в течение 5-10 секунд и оргазм происходил буквально через минуту!
„Когда люди спрашивают меня, пользуюсь ли я этой странной техникой в личной жизни, я только весело улыбаюсь. А моя жена улыбается многозначительно. Мы хотим, чтобы люди терялись в догадках“.
Что делать: ложитесь на спину и попросите ввести указательный палец во влагалище, ладонь смотрит вверх. Остановиться необходимо на глубине примерно 7-8 см, сразу за уретральной губкой, там будет расположена гладкая поверхность. Поздравляю, вы нашли точку А! Теперь нужно гладить ее. Она выделит некоторое количество смазки.
Еще меньше: точка U
А эта точка находится снаружи влагалища, а точнее - над входом в него. Точка U, „пирожок“, всего в один сантиметр диаметром. Она расположена на экстрачувствительной ткани вокруг выхода мочеиспускательного канала.
Несмотря на свой размер, у точки U есть свои особенности. В частности, эректильная ткань. Это означает, что если постукивать ее слегка пальцами или языком, точка U будет разбухать, как спасательный жилет.
Рой Левин из Университета Шеффилда в Великобритании представил свое предварительное исследование точки U. Левин собрал порнографические ролики и стал наблюдать за точкой U во время крупных планов. Он заметил, что она частично уходит внутрь вагины „при введении пениса и появляется вновь при изъятии, то есть двигается во время коитуса“.
Именно так было сказано в статье в журнале „Экспериментальная и клиническая эндокринология“.