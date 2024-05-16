Шоубиз
16.05.2024, 20:03

ФОТО | Поздравляем! Звезда тенниса Анетт Контавейт станет мамой

 
Anett Kontaveit ja Brent Lepistu
Anett Kontaveit ja Brent Lepistu
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Звезда тенниса Анетт Контавейт (28) в четверг опубликовала в социальных сетях приятный пост о том, что у нее и ее бойфренда-футболиста Брента Леписту (31) родится ребенок.

„Новый член семьи уже в пути!“ — написала Анетт в своем посте в Instagram и поделилась милыми снимками себя и Брента. На фотографиях пара одета в темную одежду, а на одном из фото Анетт нежно кладет руку на живот.

Первые сведения об отношениях эстонской теннисистки Анетт и Брента появились в начале марта 2022 года, когда Брент поделился в социальных сетях фотографией улыбающейся Анет, наслаждающейся кофе-латте. Первая ракетка Эстонии завоевал сердце футболиста? Именно так на тот момент кричали СМИ о возможных отношениях между спортсменами.

„Я не считаю необходимым обсуждать эту тему в данный момент“, - ответил тогда Леписту Õhtuleht. „На данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, эта тема сейчас не самая важная“.

На сегодняшний день пара вместе посетила множество праздничных и светских мероприятий. Например, в этом году 24 февраля они присутствовали на приеме у президента.

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