Jerry Heil заподозрили в романе с участником „Евровидения“ от Швеции: певица отреагировала на слухи

Украинскую певицу Jerry Heil, которая в дуэте с alyona alyona представляла Украину на „Евровидении-2024“, заподозрили в романе с одним из участников конкурса.

Говорят, что между исполнительницей и участником шведского дуэта Marcus & Martinus Маркусом завязались романтические отношения. Особенно это активно начали обсуждать, когда в Сети появились кадры, где Jerry Heil мило ходила с певцом, в то время как он обнял ее и параллельно давал интервью. Кроме того, они вместе проводили немало времени, а певица очень радовалась выступлению Marcus & Martinus в финале.

Jerry Heil уже отреагировала на эти слухи. Она опубликовала посты, где активно обсуждается ее вероятный роман. Артистка не стала ничего ни опровергать, ни подтверждать, лишь в шутку отметила: „Это просто лучшее, что могло произойти“.

Тем временем мама исполнительницы, похоже, не слишком с юмором отреагировала на слухи. Родной человек Jerry Heil сразу написала ей с просьбой опровергнуть новости: „Яночка, я надеюсь, что это неправда, что пишут о твоих отношениях с тем артистом“.

Кстати, Маркус еще в марте этого года признался, что не одинок. Артист рассказал, что находится в отношениях с девушкой по имени Нора. Они не удаляют совместные фото и комментируют друг другу посты в фотоблоге. То есть можно предположить, что у Маркуса все прекрасно в личной жизни, а с Jerry Heil у артиста прекрасные приятельские отношения.