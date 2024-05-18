"Будто купается в крови". Британцы бурно обсуждают новый портрет Карла III

Монарх изображен в униформе валлийской гвардии красного цвета на ярко-красном же фоне с саблей в руке и сидящей на плече бабочкой.

По задумке автора, британского художника Джонатана Йео, красный цвет призван придать картине более современный вид.

По его словам, король видел картину в недоделанном виде: „Сначала он был немного удивлен ярким цветом, но в остальном он, казалось, одобрительно улыбался“.

По словам Йео, королева Камилла похвалила работу.

Чарльз стал командиром Валлийского гвардейского полка в 1975 году. В новом портрете красный цвет его мундира сливается с красным фоном, еще больше подчеркивая лицо монарха.

Художник говорит, что хотел, чтобы картина была оригинальной и порвала с прошлым. Он жаждал чего-то личного: „Мне интересно понять, кто есть кто, и попытаться передать это на холсте“.

Йео решил сохранить некоторые традиции королевского портрета — военную форму, саблю — но стремился добиться чего-то более современного, особенно с помощью глубокого цвета и сидящей на плече бабочки.

„В истории искусства бабочка символизирует метаморфозы и возрождение“, — поясняет художник, что вполне уместно для портрета монарха, недавно взошедшего на престол.

Бабочку также можно считать отсылкой к давнему интересу короля к защите окружающей среды, которому он посвятил большую часть своей жизни, пишет BBC.

Йео утверждает, что это была идея Чарльза.

„Я спросил: „Когда школьники будут смотреть на портрет через 200 лет и изучать список монархов, какие подсказки вы можете им предложить?“ Он ответил: „А как насчет бабочки, севшей мне на плечо?““, — рассказал он.

Йео не раскрывает подробностей того, о чем они говорили во время работы. По его словам, Карл III — „очень интересный человек“, обладающий „отличным чувством юмора“.

Портрет представили широкой публике во вторник, и оказалось, что видение художника разделяют далеко не все. Многих смутил преобладающий в картине красный цвет.