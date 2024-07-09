Культура
09.07.2024, 08:03

Эра винила возвращается? Смотрите, какие пластинки эстонских музыкантов продаются за сотни евро!

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СОКРОВИЩЕ: Один из самых выдающихся эстонских альбомов всех времен - оформленная Тынисом Винтом пластинка „Hingus“ с автографом Свена Грюнберга в центре.
СОКРОВИЩЕ: Один из самых выдающихся эстонских альбомов всех времен - оформленная Тынисом Винтом пластинка „Hingus“ с автографом Свена Грюнберга в центре.
ФОТО: личный архив

На заводе в Риге в 1954 году, спустя десять лет после начала экспериментов с прототипом виниловой пластинки, была записана первая эстонская виниловая пластинка. Исторический экскурс от Eesti Ekspress.

Восемьдесят лет назад, в 1944 году, одна из старейших и самых известных в мире звукозаписывающих компаний Columbia Records начала эксперименты с прототипом виниловой пластинки. Питер Голдмарк, инженер венгерского происхождения, ведущий ученый исследовательского центра Columbia Records, и его сотрудники Уильям С. Бахман и Говард Х. Скотт в 1939 году получили задание разработать носитель звуковой информации, который мог бы вмещать не менее 20 минут записи на одной стороне.

Это требование было основано на том, что 95% симфонических звукозаписей длятся менее 45 минут и поэтому могут уместиться на одной пластинке. Вторая мировая война приостановила активные исследования, и они возобновились сразу после ее окончания.

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