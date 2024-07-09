Эра винила возвращается? Смотрите, какие пластинки эстонских музыкантов продаются за сотни евро!

Восемьдесят лет назад, в 1944 году, одна из старейших и самых известных в мире звукозаписывающих компаний Columbia Records начала эксперименты с прототипом виниловой пластинки. Питер Голдмарк, инженер венгерского происхождения, ведущий ученый исследовательского центра Columbia Records, и его сотрудники Уильям С. Бахман и Говард Х. Скотт в 1939 году получили задание разработать носитель звуковой информации, который мог бы вмещать не менее 20 минут записи на одной стороне.