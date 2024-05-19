На сайте российского телеканала обнаружили раздел „Трофейные фильмы“. Это онлайн-кинотеатр зарубежного кино

Чтобы попасть в кинотеатр с главной страницы „Царьграда“, нужно перейти в раздел „фильмы“. При переходе по ссылке пользователь попадает на сайт https://1rus.ru/, который называется „Трофейные фильмы“.

На этом сайте в хорошем качестве есть сотни известных зарубежных лент — в частности, полные собрания франшиз „Гарри Поттер“, „Пираты Карибского моря“, „Форсаж“, „Американский пирог“. Помимо этого, там представлены и фильмы, которые вышли после российского вторжения в Украину, и официально не были в РФ в прокате — например, вторая часть „Дюны“ Дени Вильнева.

Некоторые фильмы на сайте собраны в „коллекции“ на основе каких-то схожих признаков: например, новогодние фильмы, фильмы про баскетбол, фильмы о „честных злодеях“, номинанты на „Оскар“ 2024 года и обладатели премии 2023-го. Одна из коллекций называется „Выбор Александра Дугина“ — в нее, в частности, входят австралийская картина 1984 года „Там, где мечтают зеленые муравьи“ и сериал „Твин Пикс“.

Судя по встроенному на сайт счетчику Liveinternet, за последний месяц его посетили более ста тысяч пользователей. Как давно существуют „Трофейные фильмы“, неясно. В телеграм-канале кинотеатра об открытии сообщили 30 марта 2023 года. Сам канал был создан за месяц до этого. Телеканал „Царьград“ ситуацию не комментировал.

После полномасштабного вторжения армии РФ в Украину большинство крупных западных дистрибьюторов отказались от работы на российском рынке. Новые фильмы продолжили показывать в кинотеатрах России в рамках так называемого „параллельного импорта“ — то есть без разрешения правообладателей. При этом из большинства крупных российских стриминговых сервисов многие фильмы исчезли.