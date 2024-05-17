„Русскоязычная часть Эстонии пока меньше готова принимать ЛГБТ-людей“: в центре Таллинна прошел митинг квир-сообщества

„34 года назад 17 мая гомосексуальность была исключена из списка болезней Всемирной организации здравоохранения и в честь этого ЛГБТ-активисты проводят движения по всему миру, чтобы привлечь внимание к проблемам сообщества. Конкретно в Эстонии мы хотим привлечь внимание к закону о трансгендерных людях - он очень негуманный и его надо реформировать. Среди спикером будет много транс людей. Мы бы хотели, чтобы ЛГБТ-люди были больше представлены в обществе, в культуре, чтобы люди не боялись делать каминг-аут“,- говорит Гуля Султанова, организаторка Q-Space.