„Русскоязычная часть Эстонии пока меньше готова принимать ЛГБТ-людей“: в центре Таллинна прошел митинг квир-сообщества(8)
17 мая в Таллинне в Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией организация Q-Space собрал на демонстрацию в парке Таммсааре около ста человек. Активисты говорили о важности разнообразия, инклюзии и репрезентации самых разных групп в обществе и культуре.
Демонстрация прошла прошла на трех языках - эстонском, русском и английском.
„34 года назад 17 мая гомосексуальность была исключена из списка болезней Всемирной организации здравоохранения и в честь этого ЛГБТ-активисты проводят движения по всему миру, чтобы привлечь внимание к проблемам сообщества. Конкретно в Эстонии мы хотим привлечь внимание к закону о трансгендерных людях - он очень негуманный и его надо реформировать. Среди спикером будет много транс людей. Мы бы хотели, чтобы ЛГБТ-люди были больше представлены в обществе, в культуре, чтобы люди не боялись делать каминг-аут“,- говорит Гуля Султанова, организаторка Q-Space.
Она рассказала и о том, что не только важно ЛГБТ-людям вступать в брак, но и важна представленность в обществе.
Смотри галерею, как прошел митинг