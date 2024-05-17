ФОТО | Более 300 юных талантов готовятся к большому концерту хитов Евровидения

На концерте детского Евровидения можно будет увидеть и услышать хиты Евровидения как Эстонии, так и других стран. „Концерт начнется с песен, которые исполнялись на конкурсе в разные годы, после чего последует презентация зарубежных хитов Евровидения“, рассказала Крыыт Кивисте, руководитель танцевальной школы Shaté. Она добавила, что молодые люди уже почти год готовят танцевально-песенные номера - можно будет увидеть профессиональные танцы с очень сложной хореографией.

С молодежью выступит Элина Нечаева, в исполнении которой вы услышите эстонскую песню Евровидения „La Forza“. „Каждый молодой артист исполнит на сцене одну из своих любимых песен Евровидения. Мы увидим на сцене много молодых талантов, у которых впереди очень интересное будущее“, - сказала Нечаева.

Большая сцена построена вокруг фонтана, что, по мнению Кивисте, потребует от танцоров адаптации. „Но молодёжь справляется хорошо — на сцене будут зрелые и очень цельные номера“.

У выступающих очень эффектные костюмы, созданные с учетом экологических требований. „Для концерта ничего дополнительно не изготавливалось и не шилось, костюмы собраны из уже имеющейся одежды и предметов быта. В этом плане костюмы выглядят свежо и эффектно“, - сказала она.

Также Кивисте отметила, что профессионально поставленное концертное выступление даст молодым талантам совершенно новый опыт. „Умение петь и танцевать также развивает у молодых людей предприимчивость, смелость, креативность, социальные навыки и ответственность. Это одно из искусств выживания, которое поможет молодежи стать счастливее и успешнее в жизни“, - сказала руководитель школы танцев.

Детское Евровидение стартует в субботу, 18 мая, в 16:00 на Ратушной площади Тарту. В 21:30 начнется концерт „Целующийся Тарту“, ​​который будет транслироваться в прямом эфире Eesti Televisioon. Текущие репортажи можно посмотреть на Delfi и Kroonika.