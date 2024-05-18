Организаторы концерта „Целующийся Тарту“: запаситесь терпением, на концерт соберутся тысячи человек
Летняя программа культурной столицы Европы стартует сегодня, в субботу, большим концертом „Целующийся Тарту“. Поскольку летняя погода благоприятствует, в центре города будет много людей. Организатор концерта „Целующийся Тарту“ Тартуский дом студентов рассказывает, что нужно учитывать при движении в городе во время концерта. Организаторы объясняют, что нужно учитывать при движении в городе во время большого концерта
Помимо большого концерта „Целующийся Тарту“, в городе также проходят Тартуский фестиваль мнений, детское Евровидение, ночь музеев, слет выпускников Тартуского Университета и многое другое. В связи с этим в центре города будут передвигаться тысячи людей, что означает, нужно будет всем считаться с друг другом..
Ограниченная видимость на Ратушной площади
На этой неделе на Ратушной площади помимо большой сцены появились также другие конструкции и техника, что создает для публики ограниченную видимость. Например, пункт управления техникой (FOH) находится прямо перед сценой, так как только таким образом можно организовать лучшие впечатления как для зрителей прямой трансляции по телевидению, так и для публики на месте. Поскольку пункт управления техникой сделан как можно более узким и прозрачным, он минимально ограничивает видимость.
Экраны для телетрансляции размещены на Ратушной площади таким образом, чтобы задействовать пространство, и без того ограниченное в видимости. Один экран расположен прямо в звуковой палатке, а другой за террасой паба RP9, поскольку зонтики там в любом случае закрывают обзор людям. Террасы кафе на Ратушной площади останутся на своем месте, но навесы первых трех террас будут убраны. К сожалению, остальные не могут этого сделать из-за конструкции навеса, однако на время концерта навесы будут закрыты.
Автобусы Eesti Television для прямой трансляции расположены на Ратушной площади со стороны Арочного моста (Kaarsild), параллельно тротуару, чтобы занимать как можно меньше места. Улица Компании должна оставаться свободной из соображений безопасности, она является отправной точкой спасательной службы, и через нее должна пройти процессия торжественного шествия выпускников Тартуского университета.
Организаторы понимают, что Ратушная площадь не резиновая, и все желающие могут не найти хорошей точки обзора. Поэтому организатор рекомендует приехать задолго до начала концерта или запланировать просмотр концертного выступления в прямой трансляции Eesti Televisioon, которая начинается одновременно с концертом, т.е. в 21:30.
Организатор советует зрителям ознакомиться с планом площадки мероприятия, где указано все, что необходимо знать при передвижении по Ратушной площади.
Безопасность и инфраструктура продуманы
На карте также отмечена интригующе названная „общая зона поцелуев“. Так организатор называет фан-зону перед сценой, куда могут войти около тысячи заранее зарегистрированных гостей. Регистрация на эту территорию завершена. Концерт закончится большим совместным поцелуем, но обязанности целоваться всем, конечно, нет.
Общественные туалеты расположены на стоянке такси Ратушной площади, а также в Центральном парке, где в пятницу и субботу проходит Тартуский фестиваль мнений. Общественные туалеты есть также в парке Пирогова и Центральном парке.
В субботу с 20:00 до 24:00 участок бульвара Вабадузе возле Арочного моста будет закрыт для автомобильного движения.
В субботу по территории будут перемещаться охранники, а помогать им будут волонтеры Тарту 2024. Осуществляется сотрудничество с полицией, которая на выходных организует дополнительное патрулирование. Поскольку ожидается много людей, а погода по летнему жаркая, поблизости будет также находиться машина скорой помощи.
Важная информация для зрителей с ограниченными возможностями
Лица с ограниченными возможностями передвижения могут принять участие в концерте в фан-зоне, то есть зоне, которая ограничена для флешмоба совместного поцелуя (отдельная регистрация не требуется). Проход в эту зону с улицы Рюйтли. В фан-зоне есть раскладные стулья, которые можно попросить у волонтеров Тарту 2024. Волонтеров можно узнать по синей рубашке или толстовке с капюшоном.
Ближайшие к Ратушной площади парковки для инвалидов находятся за зданием Ратуши, на улице Магистри и у Тартуского рынка (карта парковочных мест). Действительная парковочная карта для автомобиля инвалида гарантирует бесплатную парковку на платной городской парковке Тарту. На частных парковках должен соблюдаться установленный на них порядок.
Ближайший туалет для инвалидов находится в Центральном парке. Он платный (вход 20 центов). Владельцы WC-карт имеют приоритет. Там также имеется пеленальный столик.
Во время концерта будут показываться короткие видеоклипы с субтитрами на эстонском и английском языках.
В конце улицы Пое будет находиться недавно построенный информационный пункт „Тарту 2024“, который будет открыт в субботу с 11:00 до 19:00.
Организаторы подчеркивают, что нельзя забывать самое главное – наслаждаться встречей и началом лета в культурной столице Европы!
Программа в субботу, 18 мая:
10.00–17.30 Тартуский фестиваль мнений (Центральный парк)
16.00–17.45 Детское Евровидение (Ратушная площадь)
16.15–17.00 Артисты Евровидения раздают автографы (ул. Ванемуйне 1, на улице)
21.00–23.00 Концерт „Целующийся Тарту“ (Ратушная площадь)
Ночь музеев „Свобода в ночи“
Полная программа: tartu2024.ee/avapauk
„Целующийся Тарту“ — это гуманная инициатива культурной столицы Европы, которая ценит открытость, человечность и уважение. Мы хотим, чтобы в Тарту и Эстонии к каждому относились хорошо, независимо от национальности, расы, возраста, пола и мировоззрения.
Карта: План территории вокруг Тартуской Ратушной площади. Источник: Тарту 2024.