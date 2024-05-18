Организаторы концерта „Целующийся Тарту“: запаситесь терпением, на концерт соберутся тысячи человек

Помимо большого концерта „Целующийся Тарту“, в городе также проходят Тартуский фестиваль мнений, детское Евровидение, ночь музеев, слет выпускников Тартуского Университета и многое другое. В связи с этим в центре города будут передвигаться тысячи людей, что означает, нужно будет всем считаться с друг другом..

Ограниченная видимость на Ратушной площади

На этой неделе на Ратушной площади помимо большой сцены появились также другие конструкции и техника, что создает для публики ограниченную видимость. Например, пункт управления техникой (FOH) находится прямо перед сценой, так как только таким образом можно организовать лучшие впечатления как для зрителей прямой трансляции по телевидению, так и для публики на месте. Поскольку пункт управления техникой сделан как можно более узким и прозрачным, он минимально ограничивает видимость.

Экраны для телетрансляции размещены на Ратушной площади таким образом, чтобы задействовать пространство, и без того ограниченное в видимости. Один экран расположен прямо в звуковой палатке, а другой за террасой паба RP9, поскольку зонтики там в любом случае закрывают обзор людям. Террасы кафе на Ратушной площади останутся на своем месте, но навесы первых трех террас будут убраны. К сожалению, остальные не могут этого сделать из-за конструкции навеса, однако на время концерта навесы будут закрыты.

Автобусы Eesti Television для прямой трансляции расположены на Ратушной площади со стороны Арочного моста (Kaarsild), параллельно тротуару, чтобы занимать как можно меньше места. Улица Компании должна оставаться свободной из соображений безопасности, она является отправной точкой спасательной службы, и через нее должна пройти процессия торжественного шествия выпускников Тартуского университета.