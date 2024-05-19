БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | В Тарту тысячи людей слились в поцелуе и доказали, что культурная столица - город любви

„Один из самых важных, но и самых сложных навыков — чувствовать, понимать и выражать любовь. Тарту – город, где это должно быть доступно каждому. Концерт „Целующийся Тарту“ доказал, что Тарту – город молодости, любви и заботы, где рады каждому!“, убеждена креативный руководитель Тарту 2024 Кати Торп.

В перерывах между песнями, представлявшими Эстонию на Евровидении, состоялась премьера юмористического мини-сериала, который привел культурную столицу в центр загадочной „поцелуйной эпидемии“. На вопрос, почему в Тарту произошло необъяснимое количество поцелуев, молодые исследователи, приступившие к поиску решения, поначалу не нашли ответа. В конце концов выяснилось, что люди в Тарту просто счастливы.

„Этот концерт можно считать выдающимся событием не только в Тарту, но, вероятно, и в истории популярной музыки Эстонии, поскольку большинство артистов, представлявших Эстонию на Евровидении, приняли вместе участие в одном концерте“, - сказал Айн Мяэотс, постановщик концерта. „Нашей целью было сделать в лучшем смысле этого слова народный концерт с очень сильным визуальным эффектом“, - добавил постановщик.

Вместе со многими любимыми эстонскими артистами в Тарту выступил всеми любимый Виктор Кроне (Швеция) и Томас Нойвирт со сценическим псевдонимом Кончита Вурст, который десять лет назад выиграл конкурс песни Евровидение в Копенгагене с песней „Rise Like a Phoenix“.

Участие Нойвирта значимо во многих отношениях. Певец родом из Австрии, а город Бад-Ишль в этом году вместе с Тарту носит звание культурной столицы Европы.

На этой неделе во время открытия летнего сезона культурной столицы в Тарту также прошла международная конференция по половому воспитанию „Первый поцелуй“, собравшая в культурную столицу более ста международных экспертов. Специалисты в этой области обсудили тенденции эстонской и европейской науки о человековедении и поделились лучшими практиками ее преподавания.