Программа открытия летнего сезона привлекла в культурную столицу более 30 журналистов и блогеров из разных стран

В этом году культурная столица принесла Эстонии уже более тысячи упоминаний в международных СМИ.

В этом году культурная столица Европы Тарту 2024 дала повод рассказать об Эстонии в 13 странах, больше всего упоминаний было в немецких и латвийских изданиях. „Журналисты писали о церемонии открытия Тарту 2024, уникальности Тарту и Южной Эстонии, креативной концепции культурной столицы „Искусство выживания“ и о многом другом“, сказала руководитель по коммуникации Тарту 2024 Крыыт Филиппов. Она добавила, что интерес зарубежной прессы велик и не ограничивается только открытием культурной столицы.

„Только на этой неделе более 30 иностранных журналистов и блогеров из пяти стран приедут в Тарту и Южную Эстонию, чтобы ознакомиться с культурной программой летнего сезона. Это гости из Германии, Финляндии, Латвии, Литве и Швеции“, сказала она.

По словам Филипповой, покрыта большая часть престижных европейских изданий. „Темы культурной столицы освещались The Guardian, The Independent, Vogue, Ilta-Sanomat, а также неоднократно в различных программах Немецкой национальной телерадиовещательной компании и многих других медиаканалов. Конечно, самое больше внимание мы получаем от нашего южного соседа - Латвии“.

На этой неделе в Тарту приехали 17 журналистов из Финляндии, среди них представлены такие крупные издания, как Ilta-Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat. Из Германии приехали журналисты немецкого агентства печати DPA, Funke Mediengruppe и Aller Media из Швеции.

Тарту также посетят пять латвийских блогеров. Самая известная и влиятельная по количеству подписчиков из них — танцовщица и хореограф Байба Клинц.