В Хааберсти детей порадуют летние утренники

По словам старейшины района Хааберсти Анны Леванди, детские утренники стали хорошей традицией в нашем районе и в этом году будут проходить в нескольких местах по всему району. „На детских утренниках детей ждут веселые игры и забавные трюки под руководством ведущего, а также блестящие татуировки, фигуры из воздушных шаров или аквагрим“, — рассказала старейшина.

„На первом детском утреннике этого сезона все желающие смогут насладиться ярким танцевальным представлением и принять участие в детской ярмарке. Мы хотим, чтобы первый детский утренник, который пройдет в День защиты детей, стал для детей действительно веселым и незабываемым событием. Для этого у нас на первом утреннике будет Театр танца Polly с представлением „Дюймовочка“. Поэтому приглашаю всех детей 1 июня на берег пруда Вяйке-Ыйсмяэ“, — добавила она.

На детскую ярмарку в рамках утренника приглашаются все маленькие продавцы, которые хотят освободить место в своих шкафах и ящиках. На ярмарке можно продавать свои интересные поделки, одежду, из которой выросли, лишние игрушки и другие вещи, которые могут порадовать других детей.

О желании участвовать в ярмарке родителям необходимо сообщить заранее по электронной почте liina.kaev@tallinnlv.ee или по телефону 51992221 до 31 мая. Ярмарка продлится примерно 1,5 часа и участие бесплатное. Для выкладки товаров просим использовать свой стол или покрывало для пикника. Ярмарка пройдет при наличии участников.

„Детские утренники проводятся на свежем воздухе, и к ним приглашаются присоединиться все мамы и папы, бабушки и дедушки, которые хотят весело провести время с детьми на улице“, — сказала Леванди, добавив, что, конечно же, детские утренники бесплатны и приглашаются все желающие.

Расписание детских утренников в Хааберсти: