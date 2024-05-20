Финская группа Cleaning Women даст концерт в KUMU во время сеанса грузинского фильма „Моя бабушка“

Публика увидит гротескную немую комедию „Моя бабушка“ (Chemi bebia, 1929, 61 мин.), снятую легендарным грузинским режиссером анимации и актером Котэ Микаберидзе (1896‒1973). В фильме угадываются такие черты французского авангардного кино, как покадровая съемка, а также элементы кукольного фильма и анимации, характерные для периода экспрессионистские образы и угол съемки. Фильм пролежал на полке несколько десятилетий, запрещенный из-за „антисоветского“ сюжета и новаторского подхода к форме.

Экспериментальная группа Cleaning Women из Хельсинки уже сопровождала сеансы фильма „Моя бабушка“ на кинофестивале „Теллурайд“ в США, международном кинофестивале в Тромсё, (Норвегия) и кинофестивале „Полуночное солнце“ в Финляндии. Помимо них, с киноконцертом „Моя бабушка“ выступали коллективы самых разнообразных музыкальных направлений по всему миру, включая Beth Custer Ensemble в Музее современного искусства (MoMa) в Нью-Йорке и Грузинский филармонический оркестр.

„Несмотря на то, что представляемый на киноконцерте фильм снят почти сто лет назад, его тема – безудержное буйство бюрократии – не стареет и актуальна по сей день. Оригинальная живая музыка в исполнении Cleaning Women делает просмотр фильма многоуровневым событием, в ходе которого бюрократия, описываемая в картине, разворачивается на изысканном звуковом фоне“, – рассказывает о киноконцерте Хеле-Май Мадиссон, руководитель проектов, проходящих в аудитории KUMU.

Cleaning Women, экспериментальная музыкальная группа из Хельсинки, в состав которой входят CW04 (Теро Вянттинен), CW03 (Тимо Киннунен) и CW01 (Ристо Пурунен), знаменита своими самодельными инструментами, изготовленными из предметов хозяйственного назначения и переработанных материалов, а каждое ее выступление – отдельный спектакль в сочетании с юмористическим мультимедийным шоу. Несмотря на авангардизм и экспериментальность у истоков коллектива, конечным результатом становится комбинация кинематографичного фантастического вестерна и сверкающего trash can disco, оставляющая особенное музыкальное и визуальное послевкусие.