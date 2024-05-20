Финская группа Cleaning Women даст концерт в KUMU во время сеанса грузинского фильма „Моя бабушка“
Киноконцерт в аудитории музея KUMU 24 мая объединяет классику немого кино с современной музыкой: на большом экране можно будет посмотреть фильм Котэ Микаберидзе „Моя бабушка“ под авангардный аккомпанемент финского коллектива экспериментальной музыки Cleaning Women.
Публика увидит гротескную немую комедию „Моя бабушка“ (Chemi bebia, 1929, 61 мин.), снятую легендарным грузинским режиссером анимации и актером Котэ Микаберидзе (1896‒1973). В фильме угадываются такие черты французского авангардного кино, как покадровая съемка, а также элементы кукольного фильма и анимации, характерные для периода экспрессионистские образы и угол съемки. Фильм пролежал на полке несколько десятилетий, запрещенный из-за „антисоветского“ сюжета и новаторского подхода к форме.
Экспериментальная группа Cleaning Women из Хельсинки уже сопровождала сеансы фильма „Моя бабушка“ на кинофестивале „Теллурайд“ в США, международном кинофестивале в Тромсё, (Норвегия) и кинофестивале „Полуночное солнце“ в Финляндии. Помимо них, с киноконцертом „Моя бабушка“ выступали коллективы самых разнообразных музыкальных направлений по всему миру, включая Beth Custer Ensemble в Музее современного искусства (MoMa) в Нью-Йорке и Грузинский филармонический оркестр.
„Несмотря на то, что представляемый на киноконцерте фильм снят почти сто лет назад, его тема – безудержное буйство бюрократии – не стареет и актуальна по сей день. Оригинальная живая музыка в исполнении Cleaning Women делает просмотр фильма многоуровневым событием, в ходе которого бюрократия, описываемая в картине, разворачивается на изысканном звуковом фоне“, – рассказывает о киноконцерте Хеле-Май Мадиссон, руководитель проектов, проходящих в аудитории KUMU.
Cleaning Women, экспериментальная музыкальная группа из Хельсинки, в состав которой входят CW04 (Теро Вянттинен), CW03 (Тимо Киннунен) и CW01 (Ристо Пурунен), знаменита своими самодельными инструментами, изготовленными из предметов хозяйственного назначения и переработанных материалов, а каждое ее выступление – отдельный спектакль в сочетании с юмористическим мультимедийным шоу. Несмотря на авангардизм и экспериментальность у истоков коллектива, конечным результатом становится комбинация кинематографичного фантастического вестерна и сверкающего trash can disco, оставляющая особенное музыкальное и визуальное послевкусие.