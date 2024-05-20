Летная гавань в Таллинне отказалась участвовать в Ночи музеев. Что случилось?(14)
Хотя более 200 музеев в Эстонии бесплатно или за символическую плату в 1 евро открыли в субботу вечером свои двери в рамках ежегодного мероприятия, известного как „Ночь музеев“, Летная гавань, экспозиция которой обычно является одной из самых популярных, на этот раз решила не участвовать в мероприятии из-за недовольства его организацией, пишет rus.err.ee.
Директор Морского музея Урмас Дрезен сообщил „Актуальной камере“, что решение связано с тем, что по вечерам еще продолжаются работы с технической настройкой недавно открытой новой экспозиции и, с другой стороны, большая масса посетителей обременительна для музея.
„Я и раньше говорил, что все это очень мило, но в случае больших музеев, как раз на примере Таллинна, активностью и бесплатным доступом в „Ночь музеев“ злоупотребляют. Вечером могут зайти какие-нибудь компании в более „веселом“ настроении, чем обычные посетители, и это создает проблемы“, - сказал он.
По словам Дрезена, в следующем году Летная гавань, вероятно, все же возобновит участие в мероприятии, но пришло время подумать об изменениях в его организации.
„Возможно, помогла бы небольшая плата. Да, это может изменить суть „Ночи музеев“, когда музеи открыты бесплатно. Есть разные мысли, и руководству музеев придется в какой-то момент это обдумать. Возможно, то, что работает в небольшом музее, хуже работает в большом. Большая масса людей - это не всегда положительно. Я хочу сказать, что, возможно, посещать музей намного эффективнее и лучше, когда люди могут спокойно осматривать [экспонаты], а не перемещаться друг за другом, дожидаясь своей очереди“, - пояснил директор Морского музея.