Летная гавань в Таллинне отказалась участвовать в Ночи музеев. Что случилось?

Директор Морского музея Урмас Дрезен сообщил „Актуальной камере“, что решение связано с тем, что по вечерам еще продолжаются работы с технической настройкой недавно открытой новой экспозиции и, с другой стороны, большая масса посетителей обременительна для музея.

„Я и раньше говорил, что все это очень мило, но в случае больших музеев, как раз на примере Таллинна, активностью и бесплатным доступом в „Ночь музеев“ злоупотребляют. Вечером могут зайти какие-нибудь компании в более „веселом“ настроении, чем обычные посетители, и это создает проблемы“, - сказал он.

По словам Дрезена, в следующем году Летная гавань, вероятно, все же возобновит участие в мероприятии, но пришло время подумать об изменениях в его организации.

„Возможно, помогла бы небольшая плата. Да, это может изменить суть „Ночи музеев“, когда музеи открыты бесплатно. Есть разные мысли, и руководству музеев придется в какой-то момент это обдумать. Возможно, то, что работает в небольшом музее, хуже работает в большом. Большая масса людей - это не всегда положительно. Я хочу сказать, что, возможно, посещать музей намного эффективнее и лучше, когда люди могут спокойно осматривать [экспонаты], а не перемещаться друг за другом, дожидаясь своей очереди“, - пояснил директор Морского музея.