Кристина Пяртельпоэг: если бы половина жителей Эстонии перевели мне по евро, то я смогла бы купить себе отличный дом!(28)
В очередной серии реалити-шоу „Сделаем вместе“ Кристина Пяртельпоэг высказала пожелание: если бы половина жителей Эстонии перевели ей по евро, то она смогла бы купить себе свой дом. Девушка не скрывает, что сейчас арендует квартиру.
„Если бы половина жителей Эстонии перевели мне по евро, то я смогла бы купить себе отличный дом, и я обещаю, что вы сможете прийти ко мне переночевать. Вообще-то не обещаю, но могу сделать для вас фото, — смеется Пяртельпоэг. „Даже если бы люди перевели мне по 50 центов, то смогла бы позволить себе приличный дом. Я совсем не жадный человек“, — добавила она.
На сайте Kroonika стартовало новое реалити-шоу „Сделаем вместе“, в котором звезды соцсетей Критсина Пяртельпоэг и Марьен Высуялг реновируют находящуюся в плачевном состоянии квартиру в Мустамяэ.
В шоу девушкам предстоит ремонт квартиры в панельном доме на Сютисте теэ. Благодаря усилиям гламурных девиц „убитая“ квартира должна приобрести новый свежий вид, но сначала Пяртельпоэг и Высуялг придется справиться с множеством препятствий.
Первую серию реалити-шоу можно посмотреть здесь.