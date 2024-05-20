Кристина Пяртельпоэг: если бы половина жителей Эстонии перевели мне по евро, то я смогла бы купить себе отличный дом!

„Если бы половина жителей Эстонии перевели мне по евро, то я смогла бы купить себе отличный дом, и я обещаю, что вы сможете прийти ко мне переночевать. Вообще-то не обещаю, но могу сделать для вас фото, — смеется Пяртельпоэг. „Даже если бы люди перевели мне по 50 центов, то смогла бы позволить себе приличный дом. Я совсем не жадный человек“, — добавила она.