Шоубиз
20.05.2024, 14:00

ФОТО | Русскую супермодель раскритиковали в сети за чересчур откровенный наряд в Каннах

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ФОТО: LOIC VENANCE | Scanpix

Русскую супермодель Наташу Поли раскритиковали в сети за чересчур откровенный образ на Каннском кинофестивале. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

38-летняя манекенщица предстала на красной дорожке в черном наряде, который состоял из боди с вырезами и прозрачного платья французского бренда Mugler. При этом одежда частично обнажала область бикини и ягодицы знаменитости.

Пользователи сети высказались о фото в комментариях.

„Тебя не должны были пускать. Канны — это элегантность“, „Просто ужасно“, „Вульгарно“, „Пошлость“, „Красавица, но одно место прикрыть бы не помешало“, „Почему люди носят все меньше одежды? Мы даже можем увидеть их интимные зоны“, — возмутились юзеры.

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RusDelfi
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