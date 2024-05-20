20.05.2024, 14:00
ФОТО | Русскую супермодель раскритиковали в сети за чересчур откровенный наряд в Каннах(8)
ФОТО: | Scanpix
Русскую супермодель Наташу Поли раскритиковали в сети за чересчур откровенный образ на Каннском кинофестивале. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.
38-летняя манекенщица предстала на красной дорожке в черном наряде, который состоял из боди с вырезами и прозрачного платья французского бренда Mugler. При этом одежда частично обнажала область бикини и ягодицы знаменитости.
Пользователи сети высказались о фото в комментариях.
„Тебя не должны были пускать. Канны — это элегантность“, „Просто ужасно“, „Вульгарно“, „Пошлость“, „Красавица, но одно место прикрыть бы не помешало“, „Почему люди носят все меньше одежды? Мы даже можем увидеть их интимные зоны“, — возмутились юзеры.