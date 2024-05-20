ФОТО | А жена в курсе? Актера Яна Ууспыльда вновь заметили в компании бывшей любовницы

В прошлый четверг ресторан Osteria il Cru в Старом городе устроил вечеринку в честь открытия летнего сезона. Мероприятие посетили многие местные знаменитости, но в глаза всем бросились Ян Ууспыльд и Бригита Антон. Прошлым летом актер открыто заявил о романе с молодой блондинкой и разрыве отношений с женой, однако уже к осени стало известно, что пара рассталась, а Ууспыльд вернулся к жене.