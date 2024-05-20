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20.05.2024, 15:00

ФОТО | А жена в курсе? Актера Яна Ууспыльда вновь заметили в компании бывшей любовницы

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Jan Uuspõld ja Brigita Anton restoran CRU avapeol
Jan Uuspõld ja Brigita Anton restoran CRU avapeol
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Прошлым летом стало известно о бурном романе женатого актера Яна Ууспыльда (50) и Бригиты Антон (26), и хотя они оба утверждают, что расстались еще прошлой осенью, но парочка продолжает появляться вместе. Например, на прошлой неделе их заметили вместе на открытии летнего сезона ресторана Osteria il Cru в Старом городе.

В прошлый четверг ресторан Osteria il Cru в Старом городе устроил вечеринку в честь открытия летнего сезона. Мероприятие посетили многие местные знаменитости, но в глаза всем бросились Ян Ууспыльд и Бригита Антон. Прошлым летом актер открыто заявил о романе с молодой блондинкой и разрыве отношений с женой, однако уже к осени стало известно, что пара рассталась, а Ууспыльд вернулся к жене.

Несмотря на разрыв, Ууспыльд и Антон неоднократно появлялись вместе на публике, последний раз в прошлый четверг. Ууспыльд пришел на вечеринку в сером пиджаке, а его якобы бывшая возлюбленная в синем платье с глубоким декольте и бежевом пальто.

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