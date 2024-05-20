Поражены кожа, волосы и костный мозг: Кейт Миддлтон истощена из-за химиотерапии

Многие неравнодушные к британской королевской семье сегодня переживают за здоровье онкобольной герцогини Кембриджской. С тех пор, как Кейт Миддлтон узнала о болезни, жизнь монаршей семьи в корне поменялась. Уильям, на которого сегодня преимущественно возложены королевские обязанности, вынужден отбиваться от непрекращающихся спекуляций касательно его супруги.

До сих пор остается загадкой, как на самом деле чувствует себя принцесса и миновала ли угроза ее жизни. Представители дворца практически не затрагивают эту тему, поэтому каждое их новое скупое заявление только добавляет тревоги за судьбу Кэтрин.

Еще в начале января она легла в клинику для проведения плановой операции. Хирургическое вмешательство состоялось 17 числа, и уже через несколько дней известная пациентка должна была начать восстанавливаться, но вместо этого Миддлтон пропала с радаров. Только спустя несколько месяцев выяснилось, в чем была причина исчезновения. Оказалось, что у принцессы онкология. Не в силах удержать распространение слухов она сама выступила с видеообращением, подтвердив, что борется с опасной болезнью.

Подробностей, касающихся именно лечения, в Сети практически не появляется. Какая именно форма онкологии у принцессы и какие прогнозы дают ей врачи — так и остается тайной. Однако некоторые детали все же попадают в прессу. Например, накануне стало известно, что Кейт Миддлтон оперировали итальянские врачи. Команда высочайшего уровня, которая в свое время не раз оказывала квалифицированную помощь Папе Римскому, специально прилетела из Италии, чтобы помочь королевской особе.

Теперь же RadarOnline удалось выяснить еще некоторые подробности. Инсайдеры уверяет, что за стенами дворца настоящий ад. На самом деле Кейт очень страдает из-за последствий агрессивного лечения — химиотерапия ее сильно изнуряет. Она старается держаться и скрывать плохое самочувствие в первую очередь от детей, которые особенно за нее переживают.