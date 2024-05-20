Фильм с хеппи-эндом: в Каннах представили картину о смерти Путина

Как рассказал Вега, в конце главный герой умирает, „это должен быть хэппи энд“.

Как сообщает корреспондент BILD Тобиас Рендер, в одной из сцен Путин испражняется в штаны на больничной койке.

Картина снята с помощью искусственного интеллекта. Вега утверждает, что разработал новую технологию. Она основывается не на обработке с помощью ИИ реальных фотографий Путина, а на создании виртуального актёра с лицом и фигурой диктатора. „Это первый фильм, в котором используется эта технология“, — сказал режиссёр.

Фильм уже продан в более чем в 50 стран, включая Германию. Он выйдет в прокат 26 сентября.