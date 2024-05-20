Бесплатный киновечер в Ласнамяэ! В ресторане покажут воодушевляющую картину о всемирно известном кондитере

Французский фильм 2023 года „Кухня со звездами“ (фр. À la belle étoile) рассказывает о непростом детстве всемирно известного французского кондитера Язида Ишемрахена, его страсти к кондитерскому делу и том, как, несмотря на многочисленные препятствия, он не отказался от мечты стать лучшим кондитером в мире и завоевать для собственного ресторана три звезды. Увлекательная биографическая комедия основана на жизни и истории успеха Ишемрахена. Зрителей ждут смех, слезы и невероятное вдохновение.

Уникальный киновечер проведет НКО Ласнаидея. Подобные мероприятия под эгидой организации проходят уже 10 лет, однако прежде они проводились под открытым небом. „Киновечер в ресторане – это нечто абсолютно новое для нас. Мы надеемся, что эта идея перерастет в серию мероприятий, которая объединит киноманов и ценителей вкусной еды“, – рассказала руководитель некоммерческой организации Полина Ляшева.

Ресторан Sõlm находится на расстоянии 15-минутной поездки на автомобиле от центра Таллинна, в новом центре Väo Keskus по адресу Лагеди теэ, 1.

„Мы рады открыть наш общественный ресторан для абсолютно нового мероприятия, которое объединит кинематограф и гастрономию. Огромный LED-экран и акустическая система ресторана Sõlm, несомненно, обеспечат должное впечатление от картины“, – уверила руководитель Väo Keskus Элис Каурсон.

Посетителей мероприятия также ждут объединяющее разные кухни мира меню а-ля карт и новое меню закусок Sõlm.

Также гости смогут ознакомиться с проходящей в ресторане выставкой „Ласнамяэ в дизайне“, где район Ласнамяэ абсолютно по-новому изображен на абстрактных картинах.