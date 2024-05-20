ВИДЕО | Рэпер Шон „Дидди“ Комбс извинился за избиение девушки ногами, но подвергся хейту

Музыкант, который когда-то встречался с Дженнифер Лопес, заявил, что ему очень сложно „размышлять о самых мрачных временах в своей жизни, но иногда приходится это делать“. По его словам, он „облажался“.

„Я имею в виду, что достиг дна, но я не оправдываюсь, мое поведение в этом видео непростительно. Я беру на себя полную ответственность за свои действия в этом видео, мне противно. Мне было противно тогда, когда я это сделал, и сейчас я чувствую отвращение. Я пошел и обратился за профессиональной помощью, начал ходить на терапию, на реабилитацию. Пришлось просить у Бога милости и благодати. Мне очень жаль. Но я стремлюсь становиться лучше каждый день. Я не прошу прощения, мне искренне жаль“, – сказал он.

Инцидент, попавший на камеры, произошел еще в 2016 году в одном из отелей Лос-Анджелеса. На видео, полученном CNN, видно, как рэпер без рубашки и с полотенцем, обернутым вокруг талии, преследует Кэсси по коридору отеля InterContinental в Century City. Когда она попыталась войти в лифт, он схватил ее за волосы и швырнул на землю. Затем рэпер пнул ее, когда она неподвижно лежала на полу, а потом забрал две дизайнерские сумки, с которыми она пыталась сбежать. Дидди встал над ней, снова пнул ее, а затем потащил обратно в их комнату за толстовку.

Зная о том, что избиение попало на камеры наблюдения, музыкант выкупил запись за $50 тысяч и был уверен, что об этом никто не узнает. Об этом на судебном процессе рассказала сама потерпевшая.

„Последнее заявление Комбса больше касается его самого, чем многих людей, которым он причинил вред. Когда Кэсси и несколько других женщин выступили с заявлением, он все отрицал и предположил, что его жертвы жаждали денег. То, что он был вынужден „извиниться“ только после того, как его неоднократные отрицания оказались ложными, показывает его жалкое отчаяние, и его неискренние слова никого не переубедят“, – сказала адвокат Кэсси Мередит Файретог.

В свою очередь подписчики рэпера не поверили в искренность его извинений.