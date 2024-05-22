Киркоров объяснил, почему перестал общаться с Пугачевой: „Галкин поставил условие, что меня много в их доме“

О разводе Киркорова и Пугачевой судачили все. Некоторые подозревали, что причиной разлада стал Максим Галкин, но официального подтверждения догадкам не было. По словам звезд, искра между ними погасла, а семейная лодка разбилась о быт, пишет „Стархит“.

Алла Пугачева быстро сошлась с юмористом, а Киркоров остался один. Поп-король надеялся, что сможет поддерживать дружеские отношения с экс-возлюбленной и долгое время ему это даже удавалось. Исполнитель хита „Цвет настроения синий“ частенько заглядывал в гости к бывшей жене.

Как выяснилось, визиты Филиппа Бедросовича раздражали мужа Примадонны. Киркоров считает, что именно юморист заставил артистку сжечь мосты — так сильно боялся конкуренции.

„Мне сказали, Галкин поставил условие, что меня слишком много в их доме. Дети растут и не понимают… Гарри и Лиза меня очень любили. Я к ним постоянно приходил с подарками. Потрясающие дети, чудные“, — уверяет поп-король.

Окончательный разрыв произошел на одном из праздников в честь Филиппа Бедросовича, куда была приглашена его экс-супруга. Неожиданно для Киркорова она набросилась с критикой, а затем навсегда исчезла с радаров: перестала брать трубки и не выходила на связь.

Зла на бывшую жену поп-король российской эстрады не держит. „Это моя любовь. Это то, что я бережно храню в сердце. Я не имею права по-другому поступить. Это целый отрезок в жизни, очень красивый“, — отмечает он.

Впрочем, в расставании с Пугачевой Киркоров не винит коллегу по звездному цеху. Артист уверен, Примадонна завела интрижку со скуки: пока Филипп Бедросович ездил по стране с гастролями, молодой Галкин сопровождал его супругу повсюду. „Это и моя вина. Я активно работал, зарабатывал деньги. А ей нужно было внимание — она прекратила активную гастрольную деятельность, оставалась дома одна“, — вздыхает он.