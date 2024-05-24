Выставка в Музее Миккеля рассказывает историю семьи Кюгельгенов в предметах и произведениях искусства

За относительно спокойным в истории семьи XIX веком последовал период радикальных перемен: во время последовавших друг за другом революции и двух мировых войн было утрачено имущество, статус и родина, а семья вынуждена была отправиться в Германию, чтобы начать новую жизнь. Фундамент выставки составляют предметы, фотографии и произведения искусства из коллекций Кюгельгенов, впервые выставляемые в Эстонии. Дополняют их произведения из фондов Художественного музея Эстонии и других музеев страны. Выставка посвящена истории одной семьи, но она также отражает различные грани всей балтийской-немецкой культуры в XIX–ХХ веках.

„Творчество знаменитых Кюгельгенов хорошо известно в Эстонии: в 2015 году в Кадриоргском художественном музее состоялась выставка двух мастеров, в рамках которой был издан подробный каталог. Творчество следующих поколений Кюгельгенов представлено единичными экземплярами в постоянной экспозиции Художественного музея KUMU, но художественная стезя Вильгельма и Салли Кюгельген, и особенно символиста Эрика все еще ждет своих увлеченных исследователей, и эта выставка может стать неплохим началом. На семинаре в день открытия выставки, 25 мая, можно будет послушать доклады немецких и эстонских искусствоведов о новых аспектах в истории Кюгельгенов“, – рассказывает Александра Мурре, директор Музея Миккеля.

В истории эстонского искусства глубокий след оставили шесть Кюгельгенов, в творчестве которых отразилась смена художественных стилей от классицизма до символизма. По стопам основателей рода Кюгельгенов – портретиста и мастера жанра исторической живописи, Герхарда (1772–1820) и пейзажиста Карла (1772–1832), – пошли их сыновья Вильгельм (1802–1867) и Констанстин (1810–1880), а также внуки – Салли (1860–1928) и Эрих (1870–1945).