Выставка в Музее Миккеля рассказывает историю семьи Кюгельгенов в предметах и произведениях искусства
25 мая в Музее Миккеля открывается выставка „Кюгельгены. История одной семьи балтийских немцев“, рассказывающая о наиболее ярких представителях семьи балтийских немцев посредством их творчества и связанных с ними экспонатов. Перед зрителями развернется путь, начало которому было положено в 1798 году, когда в Эстонию из Германии прибыли близнецы-художники Герхард Кюгельген (1772–1820), работавший в жанре портрета и исторической живописи, и пейзажист Карл Кюгельген (1772–1832).
За относительно спокойным в истории семьи XIX веком последовал период радикальных перемен: во время последовавших друг за другом революции и двух мировых войн было утрачено имущество, статус и родина, а семья вынуждена была отправиться в Германию, чтобы начать новую жизнь. Фундамент выставки составляют предметы, фотографии и произведения искусства из коллекций Кюгельгенов, впервые выставляемые в Эстонии. Дополняют их произведения из фондов Художественного музея Эстонии и других музеев страны. Выставка посвящена истории одной семьи, но она также отражает различные грани всей балтийской-немецкой культуры в XIX–ХХ веках.
„Творчество знаменитых Кюгельгенов хорошо известно в Эстонии: в 2015 году в Кадриоргском художественном музее состоялась выставка двух мастеров, в рамках которой был издан подробный каталог. Творчество следующих поколений Кюгельгенов представлено единичными экземплярами в постоянной экспозиции Художественного музея KUMU, но художественная стезя Вильгельма и Салли Кюгельген, и особенно символиста Эрика все еще ждет своих увлеченных исследователей, и эта выставка может стать неплохим началом. На семинаре в день открытия выставки, 25 мая, можно будет послушать доклады немецких и эстонских искусствоведов о новых аспектах в истории Кюгельгенов“, – рассказывает Александра Мурре, директор Музея Миккеля.
В истории эстонского искусства глубокий след оставили шесть Кюгельгенов, в творчестве которых отразилась смена художественных стилей от классицизма до символизма. По стопам основателей рода Кюгельгенов – портретиста и мастера жанра исторической живописи, Герхарда (1772–1820) и пейзажиста Карла (1772–1832), – пошли их сыновья Вильгельм (1802–1867) и Констанстин (1810–1880), а также внуки – Салли (1860–1928) и Эрих (1870–1945).
В роду Кюгельген были и другие знаменитости. В Германии прославился педагог антропофилософии – Хельмут фон Кюгельген (1916–1998), который внес большой вклад в развитие вальдорфской педагогики. Для Эстонии важную роль сыграл психиатр и руководитель лечебницы Зеевальда для душевнобольных Эрнст фон Кюгельген (1871–1948), а также работавший в ней Лео фон Кюгельген (1880–1931), известный прежде всего как меценат, коллекционер и критик-искусствовед.
Дворяне Кюгельгены оставили свой след не только в медицине, но и в литературе. Например, Пауль фон Кюгельген (1843–1904) был главным редактором „St. Petersburger Zeitung“ в Санкт-Петербурге, одного из самых влиятельных немецких периодических изданий в России, а унаследовал эту должность его сын Сигварт (1875–1952). Коммунист Бернт фон Кюгельген занимал значительное место в пропагандистской журналистике Восточной Германии во второй половине ХХ века. Однако самую большую известность как писатель снискал Вильгельм фон Кюгельген (1802‒1867), который был художником по основному роду занятий. Его сборник мемуаров „Воспоминания старика о юности“ был настолько популярным в Германии, что попал в списки обязательной литературы для школьников. Книгу Вильгельма переиздавали десятки, если не сотни раз, а теперь она переведена и на эстонский язык: перевод с обширными комментариями Анне Унтера, куратора выставки, был издан в прошлом году.
„Подготовка выставки по материалам из семейных архивов – сложная задача. Чтобы получить цельную историю, нужно объединить самые разные предметы, например дорожный сундук, с которым Герхард и Хелене Мария фон Кюгельген отправились в Германию с мызы Оясоо в 1804 году, дорожные зарисовки Вильгельма или академические рисунки, которые Салли создавала в Петербурге, не говоря уже о книге „образцового коммуниста“ Бернта или овальном руле, сделанном по дизайну Хармута“, – объясняет Анне Унтера, куратор выставки с эстонской стороны. Она добавляет, что пестрая и непростая история этого видного рода стала выставкой благодаря историям, связанным с каждым экспонатом и гармонично объединенным в единое целое дизайнерами Мари Курисмаа и Мари Кальюсте, которые также снабдили экспозицию семейным древом Кюгельгенов.
На открытие выставки в Эстонию приедут представители рода Кюгельгенов, в том числе председатель семейного союза, доктор Тобиас фон Кюгельген, и его супруга, искусствовед Дороте фон Кюгельген.
Выставка открыта до 29 сентября 2024.